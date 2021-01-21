Байден вернул США в Парижское соглашение по климату

Президент США Джо Байден вернул Соединенные Штаты в Парижское соглашение по климату и во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Соответствующие указы политик подписал сразу после вступления в должность, в день инаугурации. Таким образом Байден отменил ряд решений, принятых его предшественником Дональдом Трампом.

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По данным The Guardian, Джо Байден в свой первый день на посту президента подписал 17 документов, из них 15 — указов. В частности, он сделал обязательным ношение масок в федеральных учреждениях и призвал носить их повсеместно. Всего в стране от последствий коронавирусной инфекции скончались более 400 тысяч человек.

Байден также отменил режим чрезвычайного положения, введенный из-за ситуации на границе с Мексикой, продлил заморозку выплат по кредитам на образование и усилил защиту детей-мигрантов, которым ранее могла грозить депортация.

В день инаугурации Байдена американские фондовые рынки закрылись на рекордных значениях. Индекс NASDAQ вырос почти на два процента до 13457 пунктов. Однако такой рост связан не только с ожиданиями инвесторов на фоне смены президента и планом стимулирования экономики на сумму 1,9 триллиона долларов, но и с хорошей отчетностью Netflix. Компания сообщила, что число ее подписчиков превысило 200 миллионов человек.

Байден объявил 20 января — день своей инаугурации — днем единства. Текст прокламации опубликован на сайте Белого дома. «В единстве мы можем спасти жизни и победить пандемию», — говорится в документе, который упоминает также борьбу с расизмом, восстановление экономики и «защиту демократии».

Напомним, инаугурация Байдена прошла при беспрецедентных мерах безопасности. В окрестности Вашингтона перебросили 25 тысяч военнослужащих Национальной гвардии. За две недели до этого сторонникам Дональда Трампа удалось ворваться в Капитолий, где проходило утверждение итогов выборов президента США.

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