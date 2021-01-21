Жертвами взрывов в Багдаде стали не менее 28 человек

Не менее 28 человек погибли в результате двух взрывов, прогремевших в центре Багдада в четверг, 21 января. Как сообщает телеканал France 24 со ссылкой на власти Ирака, еще 70 получили ранения. Речь идет о наибольшем числе жертв при взрыве с 2018 года.

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По данным журналистов, первый взрыв произошел утром в районе площади Тайаран на оживленном рынке. В момент, когда на месте событий собрались люди, чтобы помочь раненым, прогремел второй взрыв.

Агентство France-Presse утверждает, что за несколько минут до взрыва первый смертник начал просить о помощи, утверждая, что чувствует себя плохо. Так он пытался собрать вокруг себя как можно больше человек.

Как сообщили власти Ирака, атаки совершили террористы-смертники. Ответственность за взрывы на себя не взяла ни одна из организаций. Силы правопорядка оцепили площадь.

Pray for #Baghdad , moment of the second suicide bombing targeting local shoppers and street sellers in a busy market this morning pic.twitter.com/cIyfsBZvvR — Steven Nabil (@thestevennabil) January 21, 2021

После окончания гражданской войны в Ираке и падения «Исламского государства» взрывы в Багдаде практически прекратились. Последняя крупная террористическая атака произошла в 2018 году. Тогда жертвами смертника стали около 30 человек.

В октябре в Ираке должны состояться досрочные парламентские выборы. Их проведение было одним из основных требований протестующих во время народных волнений, охвативших страну в 2019 году.

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