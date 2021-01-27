COVID-19: более 100 млн случаев заражения в мире, во Франции ждут ужесточения санитарных мер

Количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 100 млн. По данным специалистов университета Джонса Хопкинса на среду, 27 января, с начала пандемии было выявлено 100 389 150 случаев инфицирования. Еврокомиссия критикует лаборатории за недостаточно быстрое производство вакцин, все больше стран вводят новые ограничения. Во Франции президент Эмманюэль Макрон 27 января проводит совещание, чтобы определить, можно ли избежать очередного локдауна.

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Наибольшее количество случаев заражения COVID-19 по-прежнему выявлено в США (более 25 млн), на втором месте Индия (более 10,5 млн), затем — Бразилия (чуть менее 9 млн) и Россия (чуть менее 4 млн). Соединенные Штаты также лидируют по количеству смертей в результате заражения коронавирусом: жертвами пандемии стали 425 257 американцев. На втором месте находится Бразилия, на третьем — Индия, четвертой идет Мексика.

Великобритания стала первой европейской страной, где количество жертв коронавируса превысило 100 тысяч человек (100 359). Отмечается, что на 25% этот печальный показатель увеличился лишь за январь.

Евросоюз критикует производителей вакцин

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала лаборатории, с которыми Брюссель договорился о поставках вакцин, соблюдать договоренности. С таким заявлением она выступила во время проходящего в онлайн-формате Всемирного экономического форума в Давосе.

Europe invested billions to help develop the world‘s 1st COVID vaccines & create a global common good.



Now the companies must deliver & honour their obligations. We will set up a vaccine export transparency mechanism.



EU is committed to contribute. But we also mean business. pic.twitter.com/lvq0KkCWJD — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 26, 2021

Кроме того, фон дер Ляйен провела телефонные переговоры с главой компании AstraZeneca, у которой Евросоюз заказал около 400 млн доз вакцины. В компании заявили о логистических проблемах и нехватке производственных мощностей, из-за чего лаборатория сможет произвести и поставить на 60% меньше объема, о котором договаривались стороны.

Есть претензии и к другим производителям вакцин: правительство Швеции заявило о приостановке выплат компании Pfizer. С началом поставок вакцины в Европу выяснилось, что при использовании особого оборудования из одного флакона с препаратом можно получить шесть, а не пять доз. В связи с этим Pfizer начал выставлять странам новые, увеличившиеся счета. Власти Швеции заявили о намерении не платить за препарат, пока Брюссель и Pfizer не договорятся о четких правилах оплаты.

Во Франции возможен третий локдаун

Во Франции с начала пандемии было выявлено 3 138 498 случаев заражения, 4250 человек скончались. Несмотря на действующий в стране комендантский час и другие ограничения, число новых случаев продолжает расти.

27 января президент Эмманюэль Макрон провел заседание совета безопасности, чтобы изучить возможность дальнейшего ужесточения санитарных ограничений. Французские СМИ передают, что французскому лидеру было предложено три плана действия: повременить с введением локдауна еще неделю и дождаться подробных результатов исследования о влиянии комендантского часа на динамику распространения вируса, в ближайшее время ввести «мягкий» локдаун, подобный ноябрьскому, либо ввести в стране жесткий карантин, как это было весной 2020 года.

Официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь по итогам заседания совета министров выступил с заявлением. По его словам, проведенные к настоящему времени исследования показывают, что эффективность комендантского часа относительна, и исключать введение строгого локдауна нельзя.

По оценкам министерства экономики Франции, из-за третьего карантина экономика может потерять от 10 до 18% по сравнению с периодом до эпидемии. В министерстве труда также подвели итог режима частичной занятости, на который были переведены многие работающие французы. В министерстве отмечают, что частичная занятость обошлась казне в 27,1 млрд евро.

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