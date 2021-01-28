Россия и ее соседи в рейтинге восприятия коррупции Transparency-2020

В рейтинге Transparency International за 2020 год Россия заняла 129-е место, сохранив высокие показатели восприятия коррупции. В новом годовом отчете эксперты организации отмечают рывок, совершенный Арменией, лидерство Грузии на постсоветском пространстве, улучшение показателей в Украине и Казахстане. Глобальные выводы Transparency для всего мира неутешительны: за десять лет большинство стран не преуспели в борьбе с коррупцией, которая сейчас «ставит под угрозу борьбу с COVID-19» и «способствует продолжающемуся кризису демократии».

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28 января организация Transparency International опубликовала свой ежегодный индекс восприятия коррупции (ИВК) — за 2020 год. Рейтинг составляется с 1995 года на основе опросов экспертов и предпринимателей, проведенных по всему миру. Страны распределяются по шкале от 0 до 100 баллов, где 0 обозначает самый высокий уровень восприятия коррупции, а 100 — самый низкий. В последний индекс-2020 включены 180 стран и территорий. Организация отмечает, что повышение места страны в рейтинге не обязательно означает качественное улучшение ситуации, а в ряде случаев объясняется переменами индекса других стран, а также включением или исключением стран и территорий из ИВК.

Россия = Азербайджан, Мали, Габон

В новом рейтинге Россия набрала 30 баллов, разделив низкое 129-е место с Азербайджаном, Габоном, Мали и Малави. Годом ранее в индексе восприятия коррупции у России было 28 баллов и 137 место (его тогда заняли также Парагвай, Ливан, Кения, Мавритания, Уганда и Доминиканская Республика). Российские показатели — 28 баллов — оставались одинаковыми в индексах 2018 и 2019 годов.

Transparency International отмечает, что значение индекса порядка 30 баллов означает «очень высокий уровень восприятия коррупции». Эксперты также подчеркивают, что основная масса данных для индекса-2020 была собрана годом ранее, поэтому рейтинг не отражает, например, события, связанные с Алексеем Навальным, протесты в Хабаровске, и другие события.

«Рывок» Армении и лидерство Грузии

На постсоветском пространстве, в странах-соседях РФ, Transparency International отмечает «самый большой рывок», который совершила Армения. В последние годы ситуация в стране в восприятии экспертов и бизнеса улучшалась значительными темпами. В рейтинге 2018 года у Армении было всего 35 баллов, годом позже — 42 балла. В последнем индексе страна набрала 49 баллов. За три года со 105 места Армения поднялась на 60-е, сравнявшись со Словакией.

Лидером на постсоветском пространстве остается Грузия, которая два года подряд набирает 56 баллов и входит в первую полусотню государств и территорий (45 место), где коррупция воспринимается как низкая. Грузинские показатели равны результатам, полученным в Польше. Стоит отметить, что 2018 году у Грузии было 58 баллов и 41 место в ИВК.

Особая ситуация — у входящих в Европейский союз стран Балтии. Эстония занимает высокое 17 место, набирая 75 баллов. У Литвы 35 место (и 60 баллов). Латвия отстает на три балла, занимая 44 место.

Украина в ИВК-2020 получила 33 балла — на три балла больше, чем годом ранее, переместившись со 126 на 117 место. Три года назад, правда, страна занимала 120 место с результатом 32 балла.

Существенно улучшил — сразу на четыре пункта — свои показатели в рейтинге Transparency International Казахстан, набрав 38 баллов (как, например, Сербия или Бразилия) и заняв 94 место в первой сотне.

Незначительно — на один балл — выросли показатели для Кыргызстана (31) и Узбекистана (26). Кыргызстан разделяет 124 место с Боливией и Кенией. Узбекистан занял 146 место, равняясь по показателям с Бангладеш и Центральноафриканской республикой. У Таджикистана 25 баллов и 149 место, у Туркменистана — 165 место с 19 баллами (как и у Афганистана).

Глобальные выводы

«Позиции половины стран в индексе практически не изменились за прошедшие десять лет, и это свидетельствует о том, что усилия правительств по искоренению основополагающих причин коррупции зашли в тупик», — отмечает Transparency International. Более двух третей стран набирают менее 50 баллов из ста.

Лидерские позиции стран, в которых коррупция воспринимается как самая низкая, остаются Дания и Новая Зеландия (по 88 баллов). Следом идут Финляндия, Сингапур, Швеция и Швейцария (по 85 баллов).

Для стран Западной и Восточной Европы Transparency International определяет средний показатель в 66 баллов, но отмечает существенный разрыв между лидерами и отстающими (например, 44 балла для Румынии, Венгрии и Болгарии).

Франция два года подряд набирает по 69 баллов по результатам опросов экспертов и предпринимателей. По уровню восприятия коррупции Франция пока не попадает первую двадцатку стран с наиболее благополучной ситуацией, занимая 23 место.

Сирия, Сомали и Южный Судан занимают последние строчки индекса восприятия коррупции с результатами 14, 12 и 12 баллов соответственно.

Пандемия коронавируса и коррупция

Transparency International указывает, что высокий уровень коррупции «препятствует борьбе с пандемией COVID-19 и преодолению других кризисов». Речь идет о снижении эффективности работы на всех уровнях. Высокая коррупция подрывает общую готовность страны к чрезвычайным ситуациям, тормозит работу системы государственных закупок для нужд медицины. Эффективность борьбы снижает и необходимость банальных бытовых взяток за проведение тестов на COVID-19, лечение и оказание других медицинских услуг.

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