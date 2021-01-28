Участники «Ночи идей» обсудят, что значит быть близкими в современном мире

28 января проходит «Ночь идей» — мероприятие, запущенное министерством иностранных дел Франции. Вот уже в шестой раз в последний четверг января сам МИД, его диппредставительства и культурные центры по всему миру превращаются в площадку для обмена мнениями в рамках заранее заявленной широкой темы. В этот раз Ночь идей посвящена теме «Близкие».

Реклама Читать далее

В 2021 году «Ночь идей» проводится в шестой раз. Как сообщает посольство Франции в России, министерство иностранных дел Франции подготовило к 28 января обширную программу дискуссий, которые будут организованы в разных уголках планеты.

Из-за санитарных ограничений в контексте пандемии COVID-19 организаторы предложили ценителям насыщенных дискуссий особый формат мероприятия. Благодаря глобальной онлайн-трансляции в течение 24 часов можно следить за тем, как проходит Ночь идей по всему миру. Таким образом французский МИД предлагает жителям самых разных городов и стран почувствовать себя ближе друг к другу. Трансляция ведется на официальном портале «Ночи идей», а также в аккаунтах мероприятия в Facebook и Youtube.

#LaNuitdesidées | Сегодня по всему миру проводится «Ночь идей» - ежегодное мероприятие, способствующее свободному движению идей и знаний. Она посвящена теме «Близкие».

👉 https://t.co/IcKrXjsE08



Приглашаем вас на 24ч. трансляцию в реальном времени ➡️https://t.co/Js4KmQsFog pic.twitter.com/IV2nfhKQYB — ДипломатияФранции 🇫🇷 (@francediplo_RU) January 28, 2021

Тема «Близкие» была выбрана не случайно. В контексте пандемии, когда передвижение стало мене свободным, а людям приходится держать дистанцию, организаторы «Ночи идей» предлагают обсудить, как меняется наше отношение к окружающим и пространству, в котором мы находимся, как трансформируются наши социальные связи и какое место в этих процессах занимают информационные технологии.

В этом году участие в «Ночи идей» примут министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, российская писательница Людмила Улицкая, американская певица и поэтесса Патти Смит, французский астронавт Тома Песке и многие другие спикеры и эксперты.

В программу «Ночи идей» в России вошли танцевальные перформансы, экскурсии, интервью и лекции. В 16:15 по московскому времени пройдет интервью с Людмилой Улицкой, а в 17:00 французский ученый из Высшей школы социальных исследований Лоран Тевено прочтет лекцию о социологии близости в российском пространстве. Полная программа размещена на сайте посольства и Французского института. Следить за мероприятиями можно на платформе Zoom.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться