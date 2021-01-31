Дональда Трампа накануне процедуры об импичменте покинули адвокаты

Пять адвокатов, которые должны были представлять интересы бывшего президента США Дональда Трампа в ходе слушаний в Сенате по вопросу об импичменте, отказались от защиты. Об этом в воскресенье, 31 декабря, сообщают CNN и Associated Press.

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CNN со ссылкой на источники сообщает, что Бутч Бауэрс и Дебора Барбье, которые должны были стать двумя ведущими адвокатами, покинули команду в связи с разногласиями о методах защиты.

Бутч Бауэрс, известная фигура в юридических кругах республиканцев, имел многолетний опыт представления выборных должностных лиц и политических кандидатов, включая тогдашнего губернатора Южной Каролины Марка Сэнфорда. Дебора Барбье, судебный специалист из Южной Каролины, в течение 15 лет была федеральным прокурором штата.

Associated Press, также со ссылкой на анонимный источник в адвокатских кругах, пишет, что Дональд Трамп настаивал на аргументах о фальсификациях, которые, по его мнению, имели место в ходе прошедших президентских выборов. По сведениям CNN, адвокаты предполагали строить свою защиту на положении, что суд над Дональдом Трампом противоречит Конституции, так как он больше не находится у власти.

Стало также известно, что два бывших федеральных прокурора из Южной Каролины, Грег Харрис и Джонни Гассер, также покинули адвокатскую команду Трампа, как и Джош Хауард, адвокат из Северной Каролины. Во время президентства Клинтона Ховард работал помощником независимого советника в расследованиях по делу Моники Левински, а также десять лет проработал в Министерстве юстиции.

За неделю до слушаний в Сенате, назначенных на 8 февраля, неизвестно, кто будет представлять интересы бывшего президента США. Напомним, что он обвиняется в подстрекательстве к мятежу, что привело 6 января к захвату Капитолия и гибели пяти человек.

«Усилия демократов по импичменту президента, который уже покинул свой пост, абсолютно неконституционны и вредны для нашей страны. Фактически 45 сенаторов уже проголосовали за то, что это неконституционно. Мы проделали большую работу, но еще не приняли окончательного решения о нашей юридической команде, которая будет создана в ближайшее время», — заявил CNN бывший советник избирательной кампании Трампа Джейсон Миллер.

Объявление импичмента Дональду Трампу действительно представляется маловероятным. На этой неделе Сенат Конгресса США проголосовал против признания процесса импичмента бывшего президента США неконституционным. Это предложение было отклонено 55 голосами против 45. Против проголосовали все демократы и всего пятеро республиканцев. Для того, чтобы импичмент был объявлен, сенатором-демократам понадобиться поддержка 17 республиканцев. При нынешней расстановке сил это вряд ли возможно.

Дональд Трамп является единственным президентом США, которому Палата представителей дважды объявляла импичмент. Сенат, контролируемый республиканцами, оправдал Трампа в феврале 2020 года по обвинениям в злоупотреблении властью, вытекающих из его запроса о проведении Украиной расследования в отношении президента Джо Байдена и его сына.

Если импичмент все-таки будет объявлен, то Дональд Трамп станет первым президентом США, подвергнутым процедуре импичмента уже после ухода со своего поста.

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