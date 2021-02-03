После переворота в Бирме врачи грозят забастовкой, в соцсетях множатся призывы к мирному протесту

Ежедневно в 20 часов вечера бирманцы намерены выглядывать в окна или выходить на балконы и стучать по металлическим кастрюлям и ковшам. Такой ритуал обычно проводится для изгнания демонов, однако в этот раз он стал способом выразить несогласие с присутствием военных у власти.

После военного переворота в Бирме (Республика Мьянма) множатся призывы к мирному выражению несогласия с действиями военных.

Реклама Читать далее

Призывы к мирному сопротивлению хунте распространяются в соцсетях, сообщает корреспондент всемирной службы RFI в Бангкоке Кароль Изу. В группе под названием «Движение гражданского неповиновения» к утру 3 февраля состояли 150 тысяч человек. Инициаторами создания движения стали сотрудники государственных медицинских учреждений. Они объявили о том, что со среды 3 февраля начнут забастовку в знак протеста против действий захвативших власть военных. Персонал около 40 больниц в крупнейших городах Бирмы заявил о намерении поддержать забастовку. Также в соцсетях инициативу поддерживают студенты и молодые жители Бирмы. Организаторы акции надеются, что в скором времени к ним присоединятся представители других профессиональных сфер.

Сообщается, что жители Бирмы также намерены ежедневно в 20 часов вечера выглядывать в окна или выходить на балконы и стучать по металлическим кастрюлям и ковшам. Такой ритуал обычно проводится бирманцам для изгнания демонов, однако в этот раз он стал способом выразить несогласие с присутствием военных у власти.

В понедельник, 1 февраля, в Бирме военное командование объявило чрезвычайное положение сроком на год, сообщив о переходе всей полноты государственной власти в руки главнокомандующего вооруженными силами Мин Аун Хлаина. Свои действия военные объяснили необходимостью сохранения «стабильности» в стране после парламентских выборов, прошедших в ноябре. Победу на них одержали представители правящей партии «Национальная лига за демократию» фактического лидера страны Нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи. Военные отказались признавать результаты голосования и обвинили избирком и правительство в фальсификациях. На 1 февраля было намечено первое заседание парламента в новом составе.

Аун Сан Су Чжи была задержана, как и президент Вин Мьин и других членов политического руководства страны. 3 февраля в соцсетях «Национальной лиги за демократию» появилось сообщение о том, что Аун Сан Су Чжи предъявлено обвинение в нарушении таможенных правил: ей вменяется хранение нелегально импортированных электронных устройств. Президента Вин Мьина обвиняют в нарушении закона о предотвращении и ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций в связи с тем, что в период пандемии COVID-19 он совершал поездки в регионы.

Международное сообщество решительно осудило переворот в Бирме. В ЕС призвали «восстановить демократический процесс» в стране, а генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш назвал действия военных «серьезным ударом по демократическим реформам» в стране.

Военная хунта находилась у власти в Бирме почти 50 лет и была формально расформирована в 2011 г., хотя военным удалось и впоследствии сохранить в своих руках всю полноту власти.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться