Умер капитан Том Мур, собравший более 37 млн евро в фонд помощи британским медикам

Столетний юбилей капитан Том Мур отметил 30 апреля. В этот день он получил множество писем с поздравлениями и словами благодарности.

Британский ветеран Второй мировой войны сэр Том Мур умер в возрасте 100 лет в результате заражения COVID-19. В апреле 2020 года он инициировал сбор средств в фонд помощи британским медикам, сражающимся с пандемией. Муру удалось собрать более 37 млн евро, а в мае ему был пожалован рыцарский титул.

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Близкие «капитана Тома» — именно так Мура называют британцы — сообщили, что он заразился в январе. 31 января его госпитализировали с воспалением легких, а 2 февраля Мура не стало.

В знак траура флаги на Даунинг-стрит 2 февраля были приспущены. Премьер-министр Борис Джонсон выразил свои соболезнования семье сэра Мура, отметив, что «в годы Второй мировой войны он сражался за свободу, а перед лицом самого тяжелого кризиса послевоенного времени в стране объединил все, показал, как не унывать, и воплощал собой триумф человеческого духа».

В середине апреля Том Мур объявил о сборе средств в поддержку медиков, борющихся с эпидемией. Он поставил перед собой задачу пройти 2,5 километра по своему саду прежде, чем ему исполнится сто лет. Каждый день 99-летний ветеран без посторонней помощи преодолевал 250 метров, совершая прогулку по своему саду. Всем, кто его поддержит в этом пари, он предложил перечислять пожертвования в фонд помощи Национальной службе здравоохранения Великобритании. За первые несколько дней сумма пожертвований превысила 2,27 млн евро (2 млн фунтов). Всего же инициатива Мура помогла собрать более 37 млн евро.

Столетний юбилей ветеран отметил 30 апреля. В этот день он получил множество писем с поздравлениями и словами благодарности.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил пожаловать капитану Тому рыцарский титул, заявив, что ветеран вдохновил всю страну. 20 мая прошла торжественная церемония посвящения Мура в рыцари.

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