Байден пообещал изменить отношение США к России. В Кремле ответили

Президент США Джозеф Байден выступил в Госдепартаменте с программной речью по вопросам внешней политики. Он пообещал изменить подходы, которые применялись при его предшественнике и давать «жесткие» ответы на «агрессивные действия» России. Кроме того, Байден потребовал «немедленного освобождения» Алексея Навального.

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Во время выступления новый американский президент «стремился дать понять миру, что он резко отворачивается от Путина после президентства республиканца Дональда Трампа, который избегал прямой конфронтации и часто стремился преуменьшить злонамеренные действия российского лидера», — пишет Associated Press.

«Америка вернулась», — подчеркнул Байден.

«Я ясно дал понять президенту Путину, в совершенно иной манере, чем мой предшественник, что время, когда Соединенные Штаты отступали перед лицом агрессивных действий России — вмешательства в наши выборы, кибератак, отравлений своих граждан — ушло», — цитирует Байдена AFP.

Associated Press уточняет, что речь идет о телефонных переговорах Байдена с Путиным на прошлой неделе, которые «чиновники Белого дома назвали напряженным первым обменом мнениями».

«Мы без колебаний повысим цену для России и будем защищать наши жизненные интересы и наш народ», — также заявил Байден в Госдепартаменте.

DW подчеркивает, что президент США также несколько раз упомянул имя российского оппозиционного политика Алексея Навального, и заявил, что тот должен быть освобожден немедленно и без всяких предварительных условий. «Действия России по подавлению свободы выражения мнений и мирных собраний вызывают глубокую озабоченность у нас, и у международного сообщества», — добавил глава Белого дома.

Позднее высказывания президента США прокомментировали в Кремле.

«Нотки какой-то ультимативности вообще неприемлемы для нас, мы уже сказали, что мы не будем внимать такого рода заявлениям, каким-то менторским заявлениям», — сказал Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина.

При этом Песков заявил о том, что в Кремле рассчитывают, что «при общей констатации огромного количества разногласий», у двух стран «остается база для взаимодействия», пишет «Коммерсант». «Мы все-таки рассчитываем на политическую волю американцев к тому, чтобы там, где это нам выгодно, продолжать общение», — сказал пресс-секретарь российского президента.

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