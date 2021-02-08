ВОЗ рассмотрит эффективность вакцины AstraZeneca, ЮАР приостановила ее использование.

Стратегический комитет экспертов по иммунизации ВОЗ собирается в понедельник, чтобы дать предварительные рекомендации по использованию вакцины, разработанной лабораторией AstraZeneca и учеными Оксфордского университета. В то же время в ЮАР приостановили кампанию по вакцинации, посчитав, что эта вакцина неэффективна против нового варианта коронавируса.

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В понедельник, 8 февраля, эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) приступят к исследованию вакцины против COVID-19 компании AstraZeneca. Эту вакцину уже начали массово использовать в Великобритании с декабря 2020 года, она была одобрена несколькими другими странами и Евросоюзом. При этом некоторые правительства предпочли рекомендовать препарат только лицам моложе 65 или даже 55 лет из-за отсутствия достаточных данных об эффективности вакцины для пожилых людей.

Заседание комитета экспертов ВОЗ пройдет в формате видеоконференции. «Особое внимание будет уделено обсуждению использования вакцины у пожилых людей», – говорится в повестке дня заседания ВОЗ.

При средней эффективности на данный момент в 70% вакцина AstraZeneca/Oxford дает менее убедительные результаты, чем вакцины Pfizer/BioNTech или Moderna, эффективность которых превышает 90%. При этом векторная вакцина AstraZeneca использует такие технологии, которые делают ее менее дорогой и более простой в хранении – поэтому она больше подходит для массовых кампаний вакцинации.

Южноафриканский вариант

Однако для ее широкого применения появилось новое препятствие. В воскресенье, 7 февраля, Южно-Африканская Республика приостановила начало своей программы вакцинации против COVID-19 препаратом AstraZeneca – после исследования, показавшего его «ограниченную» эффективность против местного варианта коронавируса. Кампания массовой вакцинации должна была начаться в ближайшие дни, для ее проведения власти ЮАР закупили около миллиона доз вакцины Oxford/AstraZeneca.

Согласно первоначальным результатам этого исследования, вакцина эффективна лишь на 22% против «умеренных форм» южноафриканского штамма коронавируса. При этом данных о ее эффективности против тяжелых форм заболевания пока нет.

«Первые результаты, похоже, подтверждают, что мутация вируса, обнаруженная в Южной Африке, может передаваться уже вакцинированному населению», – говорится в заявлении Университета Витватерсранда в Йоханнесбурге. «Это временная проблема, мы должны приостановить вакцинацию AstraZeneca до тех пор, пока мы ее не решим», – заявил министр здравоохранения ЮАР Звели Мхизе на онлайн-пресс-конференции в воскресенье.

«Мы считаем, что наша вакцина будет защищать от тяжелых форм болезни», – завил представитель компании AstraZeneca, в ответ на запрос агентства France-Presse. Исследование Университета Витватерсранда в Йоханнесбурге еще не прошло экспертную других лабораторий.

ЮАР является наиболее пострадавшей от коронавируса страной континента, там зарегистрировано более 1,5 миллиона случаев заболевания и более 46 000 смертей. В понедельник ЮАР получила первую партию объемом в миллион вакцин. В феврале ожидается поставка 500 000 дополнительных доз. Все это вакцины AstraZeneca / Oxford, производимые в Индии. Эти первые дозы предназначались в первую очередь для 1,2 миллиона медицинских работников.

«В ближайшие четыре недели у нас будут вакцины Johnson & Johnson и Pfizer», – заверил министр здравоохранения Мхизе. Он также добавил, что ведутся переговоры с другими лабораториями, в частности, с Moderna и российским производителем вакцин Sputnik V.

По словам министра, срок годности 1,5 миллиона доз вакцины Astrazeneca, заказанных ЮАР, истекает в апреле. Они будут храниться до тех пор, пока ученые не дадут четкие указания на их использование.

Южная Африка планирует вакцинировать до конца года не менее 67% населения, или около 40 миллионов человек.

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