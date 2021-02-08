В Бирме началась всеобщая забастовка и новые акции протеста против переворота.

Тысячи демонстрантов вышли на улицы Бирмы (Мьянмы) в понедельник, 8 февраля, третий день подряд. Они протестуют против военного переворота, в результате которого была свергнута глава правительства Аун Сан Су Чжи.

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Многие рабочие откликнулись на призыв к всеобщей забастовке. С 10 часов утра по местному времени (4:30 утра по Парижу) более тысячи человек провели манифестацию в экономической столице страны Рангуне (Янгоне). «Мы не будем работать, даже если нам сократят зарплаты. Я не хочу диктатуры», – заявил корреспонденту France-Presse работник швейной фабрики Хнин Тазин. К движению присоединились и другие рабочие, а также монахи и студенты. Десятки чиновников из нескольких министерств уже прекратили работу на прошлой неделе в знак протеста.

В шафрановых одеждах, размахивающие красными флагами (цвета Национальной лиги за демократию, партии Аун Сан Су Чжи), они прошли по городу, скандируя «Освободите наших лидеров», «Уважайте наши голоса», «Откажитесь от переворота». Демонстрации прошли и во многих других городах страны; сотни жителей выехали на улицы на своих двухколесных транспортных средствах под звуки гудков в Танго, в 300 км к северу от Рангуна.

Накануне десятки тысяч бирманцев прошли маршем в столице и других крупных городах. Это были крупнейшие протесты после народного восстания 2007 года, жестоко подавленного армией. В этот раз они прошли без серьезных инцидентов. По сообщениям местных СМИ, полиция произвела предупредительные выстрелы в воздух, чтобы разогнать группу протестующих в Мьявадди (юго-восток). По данным Ассоциации помощи политическим заключенным (AAPP), находящейся в Рангуне, были задержаны четырнадцать человек. С наступлением темноты толпа мирно разошлась.

Генералы-путчисты протесты не прокомментировали. С 1 февраля они ввели чрезвычайное положение сроком на один год и арестовали Аун Сан Су Чжи и других лидеров НЛД. С тех пор более 150 человек – депутатов, местных чиновников, активистов – были арестованы и находятся под стражей. Аун Сан Су Чжи лишена связи с внешним миром.

Интернет-соединение было частично восстановлено в воскресенье после серьезного перерыва в работе в течение 24 часов. По словам норвежской компании Telnor, одного из основных поставщиков телекоммуникационных услуг в стране, также была восстановлена ​​мобильная связь. Однако доступ к Facebook, которым пользуется несколько миллионов бирманцев, в понедельник оставался ограниченным. Многие обходят цензуру, используя средства VPN.

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