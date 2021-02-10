Эксперты ВОЗ в Ухане сочли маловероятной версию об утечке коронавируса из лаборатории

Группа экспертов ВОЗ, работающая в китайском Ухане, во вторник, 9 февраля, огласила свои первые выводы относительно происхождения коронавируса. По их данным, версия о том, что вирус вырвался из местной лаборатории, «крайне маловероятна». Специалисты ВОЗ полагают, что вирус передался человеку через животных. Однако через каких именно — пока неизвестно.

Реклама Читать далее

«Наиболее вероятная гипотеза» — передача коронавируса человеку через животных, заявил глава миссии ВОЗ в Ухане, специалист по продовольственной безопасности и зоонозным инфекциям Петер Бен Эмбарек. По его словам, «естественным резервуаром» этого вируса являются летучие мыши, но маловероятно, что он напрямую передался от летучих мышей к человеку в Ухане. Поэтому скорее всего вирус перешел к людям через промежуточный вид. Но пока неизвестно, через какой именно.

На пресс-конференции эксперты подтвердили, что вирус начал активно распространяться в Ухане в декабре 2019 года. Доказательств более ранних вспышек найти не удалось. Представитель китайской комиссии по здравоохранению Лян Ваньнянь не исключил, что COVID-19 мог распространяться в других регионах перед его обнаружением в Ухане. Среди возможных версий группа экспертов называет и распространение вируса через замороженные продукты.

Специалисты ВОЗ прибыли в Ухань в середине января 2021 года. Две недели они провели на карантине, после чего посетили ряд объектов, в частности рынок, на котором в декабре 2019 года зафиксировали первые случаи новой инфекции, и Уханьский институт вирусологии. До этого международные эксперты столкнулись со сложностями, связанными со въездом в КНР.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться