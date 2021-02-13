В Госдепе США раскрыли подробности о причинах новых санкций против России

Власти США ведут работу над мерами, которые должны быть приняты в ответ на «ужасное положение» с правами человека в России и другие нарушения — в том числе, «вмешательство в выборы», кибератаки и вероятные «вознаграждения за головы американских солдат в Афганистане». Об этом завил на брифинге официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

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Прайс ответил на два вопроса журналистов о происходящем в России.

Первый касался ситуации с двумя российскими гомосексуалами (Речь о Салехе Магомадове и Исмаиле Исаеве, которых, по данным правозащитной организации «Российская ЛГБТ-сеть», насильно вывезли из Нижнего Новгорода в Чечню и обвинили в «пособничестве бандгруппе» — уточняет «Новая газета»).

На вопрос будет ли президент США «противостоять Владимиру Путину по ситуации в Чечне», представитель Госдепа напомнил, что Байден «в ходе предвыборной кампании взял на себя обязательство уделять приоритетное внимание защите прав ЛГБТ по всему миру», и намерен выполнять его.

Затем представитель Госдепа перешел от конкретного случая к общей ситуации в России: «Когда речь заходит о путинском режиме, вы слышали», как в администрации «решительно высказывались об ужасном положении России в области прав человека».

Прайс напомнил, что это было сделано, в частности, «в контексте репрессий против тех храбрых россиян, которые вышли на улицы в знак протеста против политически мотивированного задержания Алексея Навального». Мы «делаем это» и в ситуации с двумя чеченскими гомосексуалами, заявил Прайс, подчеркнув: «Подозреваю, что вы услышите больше новостей относительно ответов на эти (...) правонарушения».

Представитель внешнеполитического ведомства США заявил, что президент Байден поручил провести «широкий обзор» различных действий, в которых подозревается Россия — «от вмешательства в выборы до (кибератаки на сеть фирмы), SolarWinds (обслуживающей американскую администрацию, в том числе, Госдеп — Прим. Ред.), от сообщений о вознаграждениях за головы американских солдат в Афганистане до применения химического оружия в случае господина Навального».

По итогам этого «обзора», который Байден поручил провести «Директору Национальной разведки и ее аналитикам», должны быть приняты «соответствующие политические меры реагирования», заявил Прайс.

На вопрос, планируют ли США «рассмотреть дальнейшие санкции» в ответ на продолжающееся строительство газопровода Nord Stream 2, представитель Госдепа ответил: «Президент Байден ясно дал понять, что «Северный поток-2» — плохая сделка, (…) потому что она разделяет Европу», «подвергает Украину и Центральную Европу российским манипуляциям», «идет вразрез с заявленными европейцами целями в области энергетики и безопасности». «Мы продолжаем следить за деятельностью по завершению (строительства) и сертификации трубопровода, и если такая деятельность продолжится, мы примем решение о применимости санкций», — заверил Прайс, подчеркнув, что санкции — лишь «один из многих инструментов».

Напомним, 4 февраля президент США Байден, выступая в Госдепартаменте с программной речью по вопросам внешней политики, пообещал изменить подходы, которые применялись при Трампе, и начать давать «жесткие» ответы на «агрессивные действия» России.

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