13 февраля ЮНЕСКО отмечает 10-й Всемирный день радио

13 февраля уже десятый год подряд отмечается Всемирный день радио. Решение о выборе этой даты было принято на генеральной конференции ЮНЕСКО в 2012 году. Именно в этот день в 1946 году была запущена радиостанция Организации объединенных наций.

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«Новый мир, новое радио — эволюция, инновации, сближение», — такую тематику выбрало ЮНЕСКО для празднования десятого дня радио. По данным международной организации, радио до сих пор остается средством получения информации с наибольшим охватом. «Благодаря универсуму новых технологий, появлению интернет-вещания, подкастов и смартфонов радио преобразилось, обретя, по сути, вторую молодость», — говорится в заявлении ЮНЕСКО.

«Где бы вы ни были, радио всегда с вами. Во время социальной изоляции радио открывает миру доступ к медицинской информации, образованию, искусству, культурному разнообразию. Сегодня радио стало ценным инструментом для передачи информации, общим благом человечества […] Ибо сегодня, как никогда прежде, мы нуждаемся в этом универсальном инструменте распространения информации, в этом носителе идей гуманизма и свободы. Потому что без радио, право на получение информации, на свободу выражения мнений, а вместе с ней и на фундаментальные свободы было бы неполным», — говорится в обращении генерального директора ЮНЕСКО Одре Азуле.

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