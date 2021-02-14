Байден: Трампа не удалось подвергнуть импичменту, но он все равно виновен

Сенат США поздно вечером в субботу, 13 февраля, не смог набрать достаточного количества голосов для объявления импичмента экс-президенту Дональду Трампу. Адвокаты Трампа приветствовали то, что Сенат «защитил Конституцию», а новый президент, Джо Байден заявил, что «несмотря на то, что окончательное голосование не привело к осуждению, суть обвинений не оспаривается».

Реклама Читать далее

Как сообщает AP, голосование в Сенате закончилось после 22 час. по вашингтонскому времени.

За импичмент проголосовали 57 членов верхней палаты Конгресса, против — 43. При этом для утверждения импичмента требовалось более двух третей голосов — то есть, минимум 67 (из 100).

Трамп обвинялся в подстрекательстве к беспорядкам у Капитолия 6 января.

После голосования защитники экс-президента приветствовали решение сенаторов. «Мы чрезвычайно рады тому, что Сенат Соединенных Штатов решил защитить наш конституционный образ жизни и не идти по пути бесконечных импичментов», — сказал атторней Брюс Кастор. «Мы закончили схватку в этой комнате, мы швырнули их на маты, и выиграли это дело. Борьбы больше нет. Мы выиграли: не виновен», — прокомментировал голосование другой адвокат Трампа, Майкл ван дер Вин.

Президент США Джозеф Байден, в свою очередь, выпустил коммюнике, в первых строках напомнив о погибшем при штурме Капитолия полицейском (при штурме погибли еще 4 человека — Прим. Ред.).

«Сегодня 57 сенаторов, в том числе — рекордное число — 7 республиканцев, проголосовали за то, чтобы признать бывшего президента Трампа виновным в подстрекательстве к этому смертоносному восстанию против самой нашей демократии», — заявил Байден.

И подчеркнул, что «хотя окончательное голосование не привело к осуждению, суть обвинения не оспаривается»: «Даже те, кто выступал против» импичмента, «например, лидер (республиканского — Прим. Ред) меньшинства в Сенате Макконнелл, считают, что Дональд Трамп виновен в „позорном проступке“ и „ответственен, с практической и моральной точки зрения, за провоцирование“ насилия, развязанного в Капитолии».

Президент Байден заверил, что сегодня думает «о тех, кто храбро стоял на страже в тот январский день», о тех «кто потерял жизни, обо всех тех, чьи жизни были под угрозой», и о тех, «кто до сих пор живет с ужасом, пережитым в тот день».

«Эта печальная глава в нашей истории напомнила нам, что демократия — хрупка. Что ее всегда нужно защищать», — заявил глава Белого дома.

Напомним, 13 января импичмент Дональду Трампу объявила нижняя палата Конгресса, Палата представителей. После этого экс-президент выступил с видеобращением, в котором осудил штурм Капитолия.

Трамп вошел в историю как единственный президент США, которому Палата представителей объявляла импичмент дважды. Первый был одобрен нижней палатой в декабре 2019 года. Тогда президента обвинили в воспрепятствовании деятельности Конгресса и злоупотреблении властью. Сенат и тогда проголосовал против.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться