Более 150 человек пострадали из-за мощного землетрясения в районе Фукусимы

Более 150 человек пострадали в результате субботнего землетрясения магнитудой в 7,3 балла в северо-восточных префектурах Японии, сообщает в понедельник, 15 февраля, Kyodo News.

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Мощное землетрясение произошло в минувшую субботу примерно в 11 вечера по местному времени. Ранения получили более 150 человек в десятке префектур. Толчки ощущались в том числе в Токио. Цунами это землетрясение не спровоцировало, однако за ним последовали повторные подземные толчки.

По данным японских специалистов, эпицентр располагался на глубине в 55 километров в Тихом океане недалеко от берегов префектуры Фукусима. Американский институт геофизики оценил его магнитуду в 7,1 балла.

Около миллиона человек остались без электричества, которое было вскоре восстановлено. В некоторых районах наблюдались проблемы с доступом к питьевой воде. Местные СМИ сообщают о разрушенных домах. Землетрясение спровоцировало оползень, повредивший автодорогу. Было приостановлено движение скоростных поездов. Как минимум 240 человек были эвакуированы в префекутрах Фукусима и Мияги.

На АЭС «Фукусима-1» и «Фукусима-2» небольшой объем воды расплескался из бассейнов для хранения отработавшего ядерного топлива, сообщила компания-оператор Tokyo Electric Power. Агентство по ядерному регулированию сообщило, это не повлияло на процесс охлаждения отработавшего топлива, и радиоактивная вода не протекла за пределы зданий. На других атомных станциях в пострадавшем регионе об аномалиях не сообщается.

Десять лет назад мощнейшее землетясение магнитудой в 9 баллов спровоцировало цунами, из-за которого произошла радиационная авария максимального уровня на АЭС «Фукусима-1». Тогда погибли более 15 тысяч человек.

По данным японского метеорологического агентства (JMA), подземные толчки в минувшие выходные — отдаленное последсвие землетрясения 2011 года. Власти страны призывают жителей к осторожности в связи с угрозой повторных подземных толчков и оползней в ближайшие дни.

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