В Гвинее объявили о вспышке Эболы. ВОЗ отправит в страну вакцины

На юге Гвинеи впервые за пять лет выявили случаи геморрагической лихорадки Эбола, есть летальные исходы. Об этом 14 февраля объявил глава местного агентства по санитарной безопасности Сакоба Кейта, передает корреспондент RFI. ВОЗ обещает как можно скорее направить в страну вакцины.

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Как пояснили в агентстве санитарной безопасности (ANSS), вспышка Эболы началась после похорон медсестры в районе Гуеке недалеко от границы с Либерией. У восьми человек, присутствовавших на похоронах, через несколько дней начались диарея, рвота, кровотечение. Тесты, проведенные в региональной лаборатории и проверенные в столице страны Конакри, выявили вирус Эболы.

Как отметил Сакоба Кейта, на данный момент подтверждено семь случаев заражения, три из которых закончились летальным исходом, передает AFP. В министерстве здравоохранения говорили о четырех случаях смерти после заражения Эболой.

Местные власти утверждают, что предприняли меры для того, чтобы вирус Эболы не распространился дальше населенного пункта, где выявлены первые случаи.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что незамедлительно окажет помощь Гвинее, в частности отправив в эту западноафриканскую страну вакцины. В ВОЗ обещают совместно с производителем вакцины как можно скорее обеспечить необходимое число доз. В ВОЗ также отмечают, что у властей Гвинеи уже имеется «большой опыт» в области борьбы с Эболой.

Глава местного агентства санитарной безопасности в свою очередь отметило, что сейчас ситуация отличается от 2014 года, когда в стране началась эпидемия Эболы. «Тогда ушло три с половиной месяца на диагностику, на этот раз — менее двух недель. Не говоря уже о том, что вакцина уже существует и доступна в Женеве», штаб-квартире ВОЗ, — добавил Сакоба Кейта.

Речь идет о первых зафиксированных случаях Эболы в Западной Африке за пять лет. С 2013 по 2016 годы эпидемия Эболы унесла в этом регионе более 11 тысяч жизней. Тогда эпидемия началась в том же регионе Гвинеи, 99% случаев пришлось на Гвинею, Либерию и Сьерра-Леоне. Тогда вирус был зафиксирован в общей сложности в десяти странах, в том числе в Испании и США. В связи с новой вспышкой в Либерии объявили о мерах по предупреждению распространения вируса.

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