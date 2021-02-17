Коронавирус: отмечено значительное снижение числа случаев в мире

Снижение числа случаев зафиксировано почти по всему миру. На фото: парк в Афинах. 16.02.2021

Всемирная организация здравоохранения заявила о том, что в мире за неделю значительно снизилось число случаев заражения Covid-19, а также количество умерших от последствий вируса.

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Согласно заявлению, которое цитирует AFP, на минувшей неделе на 10% снизилось количество летальных исходов в мире (81 тыс.), а общее число новых случаев заражения (2,7 млн) упало на 16% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом.

Улучшение статистики отмечено в 5 из 6 регионов мира, сообщает ВОЗ: в Европе число новых случаев снизилось на 18%, в Северной и Южной Америке — на 16%, в Азии — на 13%…

Небольшое ухудшение (+7%) зафиксировано только в восточном Средиземноморье.

DW уточняет, что согласно этим данным, приведенным в еженедельном эпидемиологическом бюллетене ВОЗ, наибольшее число новых случаев заражения снова пришлось на США — более 673 тыс. Далее следуют Бразилия (более 318 тыс.), Франция (более 127 тыс.) и Россия (более 104 тыс.).

«Пожар не потушен, но мы уменьшили его масштабы», — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, которого цитирует Le Monde.

При этом организация призывает людей сохранять бдительность, иначе не исключает третьей волны пандемии.

«Коллективного иммунитета достаточного еще нет… Если не будем осторожны, до третьей волны, возможно, [дойдет]. Зависит от поведения людей», — заявила в эфире телеканала «Россия 1» представительница Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

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