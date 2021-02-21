В Бирме протестующие против хунты хоронят первую жертву военных репрессий

В результате подавления протестов против военного путча, в минувшую субботу погибли еще два человека. В воскресенье в Бирме проходят похороны первой жертвы военных репрессий, 20-летней Мья Тхве Тхве Хайинги, ставшей символом сопротивления против хунты.

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20-летняя работница бакалейной лавки Мья Тхве Тхве Хайинг была убита 9 февраля выстрелом в голову во время жестоко подавляемой акции протеста в Нейпьидо, административной столице Бирмы (Мьянмы). С тех пор участники протеста выходят на улицы с ее портретами, а на мосту они вывесили 15-метровый баннер с ее изображением.

В больнице, где она была госпитализирована, подтвердили, что Мья Тхве Тхве Хайинг умерла незадолго до полудня в пятницу, после 10 дней в реанимации. Сотрудник этого заведения сказал, что будет проведено медицинское обследование его тела. Накануне в Рангуне, экономической столице государства, начались памятные даты в ее честь: демонстранты оставляли белые и красные розы перед ее портретом с надписями: «Ты наш мученик», «Мы тебя не забудем».

Спустя три недели после путча 1 февраля мобилизация протестующих против военного переворота не ослабевает, акции проходят как в больших городах, так и в отдаленных селениях страны. Несмотря на многочисленные международные призывы прекратить репрессии, армия продолжает усиливать давление, и в последние дни сообщается о все большем количестве инцидентов. В субботу, 20 февраля, в Мандалае (второй по величине город в центре страны) напряжение между полицией и протестующими против хунты, включая бастующих рабочих судостроительной верфи, быстро обострилось.

Как передает France-Presse, опасаясь ареста бастующих строителей, некоторые демонстранты начали бросать снаряды в открывших стрельбу полицейских. «Два человека погибли, в том числе несовершеннолетний, получивший огнестрельное ранение в голову, и около 30 человек получили ранения», – сообщил AFP глава спасательной группы добровольцев. По его словам, «половина пострадавших была атакована боевыми патронами», остальные пострадали от стрельбы из резины и рогатки. Наличие боевых патронов также подтвердили работающие в полевых условиях медики на условиях анонимности. «Они ударили и застрелили моего мужа и других», – рассказала France-Presse одна из жительниц города. «Он просто смотрел, но солдаты забрали его». По данным местных СМИ, было арестовано более десятка человек.

«Использование силы, запугивание и преследование мирных демонстрантов недопустимо», – написал ночью в Twitter генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. В бирманских социальных сетях люди обмениваются мнениями л субботних событиях: «Где справедливость?», «Остановить терроризм», «Сколько жизней нужно отнять, прежде чем мир отреагирует?»

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