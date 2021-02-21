Медведев проиграл Джоковичу в финале Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

Реклама Читать далее

Встреча продолжалась в общей сложности 1 час 53 минуты и завершилась в трех сетах со счетом 7:5, 6:2, 6:2. Россиянину удалось навязать борьбу только в стартовой партии. Однако при счете 5:5 сербу удалось взять гейм на своей подаче, а затем сделать решающий брейк в самой концовке первого сета. В следующих партиях Джокович отдал сопернику только четыре гейма и довел матч до итоговой победы.

Соперники семь раз за карьеру встречались в очных матчах. Медведев выиграл три встречи, проиграв сербскому спортсмену в четырех играх. В прошлом году теннисисты встречались между собой на групповом этапе Итогового турнира ATP в Лондоне. Тогда победа осталась за Медведевым, россиянин обыграл оппонента в дух сетах со счетом 6:3, 6:3. Еще одну прошлогоднюю встречу выиграл Джокович на турнире ATP в австралийском Брисбене — 6:1, 5:7, 6:4.

Российский теннисист Даниил Медведев — очень приятный в общении человек, однако на корте он является одним из самых сложных соперников, заявил сербский спортсмен Новак Джокович в эфире телеканала Eurosport после победы в Открытом чемпионате Австралии (Australian Open). «Даниил провел прекрасный матч, он замечательный собеседник и человек. Но на корте он — один из самых сложных соперников в моей жизни. Его 20-матчевая серия без поражений — это нечто потрясающее. Медведев определенно выиграет турнир серии Большого шлема, это лишь вопрос времени», — заявил Джокович.

На данный момент Медведев занимает четвертое место в рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP). Джокович является лидером в списке лучших спортсменов мира.

Для Джоковича победа на Australian Open cтал девятой в профессиональной карьере. Сербский теннисист является первым игроком в истории Мирового тура ATP, кому удалось выиграть в одиночном разряде все четыре турнира серии «Большого шлема» (Открытые чемпионаты Австралии, Франции и США, а также английский «Уимблдон»), а также все девять турниров серии АТР Masters 1000 (Canadian Open, Italian Open, Indian Wells Masters, Miami Open, Monte-Carlo Masters, Madrid Open, Cincinnati Masters, Shanghai Masters, Paris Masters).

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться