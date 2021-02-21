Тегеран приветствовал «плодотворные» обсуждения с МАГАТЭ

В воскресенье власти Ирана назвали «плодотворными» переговоры в Тегеране между генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси и иранскими официальными лицами.

В воскресенье власти Ирана назвали «плодотворными» переговоры в Тегеране между генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси и иранскими официальными лицами. Цель визита Гросси — помешать Ирану сократить свое сотрудничество с МАГАТЭ.

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«Иран и МАГАТЭ провели плодотворные обсуждения, основанные на взаимном уважении, результаты которых будут опубликованы вечером», — написал в Twitter Казем Гариб Абади, посол Ирана в МАГАТЭ.

Директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси прибыл в субботу вечером, 20 февраля, в иранскую столицу, где он встретился с главой ядерной энергетики Ирана Али Акбаром Салехи. Эта встреча прошла за два дня до вступления в силу решения иранского парламента ограничить сотрудничество Тегерана с международным агентством.

Как передает корреспондент RFI в Тегеране Сиавош Гази, ранее заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи первым подтвердил решимость Тегерана больше не применять Дополнительный протокол МАГАТЭ. Это означает ограничение инспекций агентства на ядерных объектах страны. Но в то же время, Аракчи сказал, что Иран рассматривает предложение европейского министра иностранных дел о неформальной встрече с американцами.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил провести неформальную встречу между сторонами, подписавшими ядерную сделку 2015 года, то есть Францией, Германией, Великобританией, Россией, Китаем и Ираном, с участием американцев в качестве гостей, сказал Аббас Аракчи. США вышли из ядерной сделки в 2018 году.

«Мы изучаем это предложение», — сказал замминистра иностранных дел, добавив, что Иран скоро даст ответ.

Тегеран требует отмены всех санкций, введенных с 2018 года Дональдом Трампом. Иран заверяет, что в этом случае он снова выполнит все свои обязательства, ограничив свою ядерную программу.

По словам иранского дипломата, между Ираном и США могут потребоваться технические обсуждения для создания механизма «параллельных жестов» с двух сторон. Это решение могло бы дать возможность возобновления ядерного соглашения 2015 года, в частности, с возвращением Соединенных Штатов в группу 5 + 1.

Цель визита Рафаэля Гросси помешать Ирану сократить свое сотрудничество с МАГАТЭ. Согласно закону, принятому парламентом Ирана, если США не отменят все санкции, введенные в отношении Ирана с 2018 года, Тегеран больше не будет применять дополнительный протокол со следующего вторника и значительно ограничит свое сотрудничество с МАГАТЭ. Иран также объявил об установке еще 1000 современных центрифуг для 20% обогащения. В соответствии с соглашением 2015 года Иран должен ограничить свой уровень обогащения до менее 4%.

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