«Исторический вердикт»: в Германии вынесли приговор экс-сотруднику спецслужб Сирии

Первый в истории приговор за преступления против человечности, совершенные сирийским режимом Башара Асада, вынесен в Германии. Суд в Кобленце приговорил к 4,5 годам тюрьмы бывшего сотрудника сирийских спецслужб, признав его виновным в пособничестве пыткам манифестантов в тюрьме Аль-Хатиб. «Историческим» назвал вердикт министр иностранных дел Германии Хайко Маас, подчеркнув его «высокое символическое значение» для сирийцев.

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В среду, 24 февраля, Высший земельный суд в Кобленце приговорил сирийца Эйяда аль-Гариба к четырем с половиной годам лишения свободы за пособничество преступлениям против человечности, совершенным сирийским режимом Башара Асада, — сообщает Deutsche Welle.

Приговор вынесен по фактам пыток, которым подвергались задержанные участники протестных манифестаций 2011 года, с которых началась гражданская война в Сирии. Занимавший невысокий пост в спецслужбах Эйяд аль-Гариб осужден за пособничество пыткам заключенных в тюрьме Аль-Хатиб в Дамаске и прикрепленном к ней допросном «отделе 251» сирийских спецслужб.

«Историческим» назвал сегодняшний вердикт суда глава МИД Германии Хайко Маас, подчеркнув: «Это первое судебное решение о привлечении к ответственности виновных в пытках в Сирии (…) Решение имеет большое символическое значение для многих людей, не только в Сирии».

Das ist ein historisches Urteil. Es ist das erste Urteil, was Verantwortliche für #Folter in #Syrien zur Rechenschaft zieht und es schafft zumindest ein wenig Gerechtigkeit. Die Entscheidung hat für viele Menschen nicht nur in Syrien eine hohe symbolische Bedeutung. https://t.co/wLEeYHUNqw — Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) February 24, 2021

Судебный процесс в Германии над главным обвиняемым по делу о пытках в тюрьме Дамаска, бывшим полковником Анваром Расланом, под началом которого служил осужденный аль-Гариб, продолжается. Обвиняемые предстали перед германским судом в апреле прошлого года. Как отмечает Deutsche Welle, Раслан может быть причастен к пыткам 4000 заключенных столичной тюрьмы и гибели 58 из них.

44-летнего Эйяда аль-Гариба признали виновным в пособничестве пыткам, не установив в суде его непосредственного участия в избиении задержанных манифестантов. Его осудили за причастность к аресту 30 противников режима в Думе, под Дамаском, в октябре 2011 года и их доставку в «пыточную тюрьму».

Аль-Гариб, начинавший карьеру в спецслужбах простым спортивным тренером, в 2011 году был переведен в 40-й отдел Главного управления безопасности, которым командовал Хафиз Махлуф, двоюродный брат Асада. Осенью он принимал участие в разгонах демонстраций противников режима. В феврале 2013 года Эйяд аль-Гариб дезертировал со службы и бежал из Сирии. После пятилетних скитаний в Турции и Греции он прибыл в Германию в апреле 2018 года, попросив политического убежища и открыто рассказав о своей прежней работе в сирийских спецслужбах. Сперва его допрашивали в качестве свидетеля для «структурного расследования» федерального прокурора Карлсруэ, который собирает доказательства преступлений, совершенных сирийским государством с 2011 года, уточняет Deutsche Welle. Позже ему были предъявлены обвинения в пособничестве пыткам.

France-presse напоминает, что правозащитники неоднократно обвиняли режим Асаада в массовых убийствах и пытках заключенных оппозиционеров. В 2016 году специальная следственная комиссия ООН выдвинула против Асада обвинение в «истреблении» узников. Сирийский центр мониторинга прав человека утверждает, что под пытками в тюрьмах погибло не менее 88 000 противников сирийского режима.

На судебном процессе в Германии в качестве доказательств, в частности, были представлены фотографии из т.н. «архива Цезаря» — под этим псевдонимом в январе 2014 стал известен бывший фотограф сирийской военной полиции, бежавший из страны. «Цезарь» вывез и предал гласности более 53 000 фотосвидетельств пыток в тюрьмах Сирии. Фотоархив также содержит свидетельства гибели 6 786 узников.

AFP также отмечает, что — помимо Германии — заявления о преступлениях и пытках в тюрьмах Сирии поданы в органы юстиции Франции и Швеции. Правосудие этих стран обладает универсальной юрисдикцией для преследования за преступления против человечности, совершенные в других странах мира и гражданами других стран.

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