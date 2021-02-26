США нанесли удары по позициям проиранских сил в Сирии в ответ на обстрелы в Ираке

Американские ВВС в четверг, 25 февраля, нанесли авиаудары по позициям проиранских группировок в Сирии. В Пентагоне заявили, что это ответ на недавние атаки на американский персонал в Ираке. Речь идет о первой военной операции администрации Джо Байдена.

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Пресс-секретарь Пентагона Джон Керби заявил, что удары поразили инфраструктуру проиранских ополчений на востоке Сирии. По его словам, был уничтожен приграничный пункт, которым пользуются различные группировки, включая «Катаиб Хезболла» и «Катаиб Сайид аш-Шухада».

По предварительным данным Сирийской наблюдательной комиссии по правам человека (OSDH), в результате американских ударов уничтожены три грузовика с боеприпасами, прибывшие из Ирака на нелегальный пограничный пункт к югу от сирийского города Абу-Камаль. Правозащитная организация сообщает о минимум 17 убитых боевиках.

В Пентагоне подчеркивают, что операция была проведена в ответ на недавние атаки на персонал США и международной коалиции в Ираке, а также в ответ на поступающие угрозы. Как отметил Джон Керби, в Пентагоне уверены, что пораженная цель в Сирии использовалась боевиками, обстрелявшими американские позиции в Ираке.

15 февраля в результате ракетного обстрела американской военной базы в международном аэропорту Эрбиль (регион под контролем курдов) погиб иностранный контрагент, работавший с коалицией, еще шесть были ранены. Среди них — американские специалисты и военный. Через несколько дней один человек пострадал при обстреле военной базы к северу от Багдада. В понедельник, 22 февраля, обстрелу подверглась «зеленая зона» Багдада, где расположены посольство США и другие дипмиссии. Проиранская группировка «Катаиб Хезболла» заявляла о своей непричастности к этим атакам.

Ракетные удары по позициям США в Ираке были нанесены в момент, когда в Вашингтоне и Тегеране заявляют о готовности вернуться условиям ядерной сделки, от которой отказался бывший президент США Дональд Трамп.

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