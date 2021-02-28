После одобрения в США третьей вакцины Байден увидел «свет в конце туннеля»

Джо Байден и губернатор Мичигана Гретхен Уитмер осматривают морозильные камеры, в которых хранится вакцина Pfizer-BioNTech, одобренная в декабре. Фото сделано 19.02.2021, в Портедже, штат Мичиган.

Президент США Джо Байден сделал заявление после того, как Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) одобрило применение в стране вакцины от коронавируса, разработанной компанией Johnson & Johnson. Это уже третья вакцина от COVID-19, разрешенная к применению в Соединенных Штатах. Заявление Байдена — обнадеживающее, но вместе с тем осторожное.

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По данным FDA, вакцина американской компании Johnson & Johnson эффективна не менее, чем в 66% случаев при предотвращении заболеваний «умеренной» тяжести и в 77–85% случаев — при предотвращении тяжелых случаев.

Выданное разрешение позволит прививать препаратом Johnson & Johnson людей от 18 лет и старше. Вакцина вводится однократно.

Today, FDA issued an emergency use authorization (EUA) for the third vaccine for the prevention of #COVID19 caused by SARS-CoV-2. The EUA allows the vaccine to be distributed in the U.S for use in individuals 18 years and older. https://t.co/QooSCJWSX0 pic.twitter.com/MWcCdt5n9U — U.S. FDA (@US_FDA) February 27, 2021

«Это воодушевляющая новость для всех американцев и обнадеживающее событие в рамках наших усилий по прекращению кризиса», — говорится в заявлении президента Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

«Я с нетерпением жду возможности более подробно рассказать о сегодняшних новостях и сообщить американскому народу о наших успехах на предстоящей неделе», — заявил Джо Байден, подчеркнув, что «чем больше людей будет вакцинировано, тем быстрее мы победим вирус, вернемся к нашим друзьям и близким, и вернем нашу экономику в норму».

В то же время президент США заявил, что хочет «внести ясность» и напомнить, что «битва еще далека от завершения». В связи с этим глава государства призвал «всех американцев» продолжать соблюдение санитарных мер предосторожности: носить маски, мыть руки, держать социальную дистанцию…

Он также предупредил, что «ситуация может снова ухудшиться по мере распространения новых вариантов» вируса.

«Моя администрация не совершит ошибку, легкомысленно отнесясь к этой угрозе», — пообещал Байден, таким образом, вероятно, напомнив об изначально отношении к коронавирусной угрозе со стороны своего предшественника Дональда Трампа.

«В конце туннеля есть свет, но мы не можем сейчас снизить бдительность или предположить, что победа неизбежна. Мы должны (…) действовать быстро и агрессивно, и заботиться друг о друге — вот как мы собираемся достичь этого света вместе», — говорится в финальной фразе обращения.

Напомним, до регистрации препарата Johnson & Johnson в США были одобрены, в декабре, две вакцины: совместно разработанная американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech, а также созданная американской компанией Moderna.

Как отмечает РБК, 26 февраля президент Байден уже сообщил, что вакцинация в стране идет с опережением графика. Ранее он обещал, что 100 миллионов американцев будут привиты в течение первых 100 дней его президентства. Делая это заявление на 37-й день работы в Белом доме, Байден отметил, что прививки сделаны уже «50 миллионам» граждан США.

При этом, по данным американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), как минимум одну дозу (из двух необходимых) получили к концу февраля почти 48,5 млн человек. Из них 23,7 млн уже полностью привиты. Население США — 330 млн человек.

Для сравнения: во Франции по состоянию на 26 февраля вакцины получили около 3 млн человек (из них чуть больше 1,5 млн привиты полностью). Население страны — примерно 67 млн.

Жертвами коронавируса во Франции стали более 86 тысяч человек. В США 512 тысяч умерли от последствий COVID-19.

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