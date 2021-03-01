Слезы, пижама, самоизоляция: в США назвали лауреатов премии «Золотой глобус» 2021 года

В ночь на 1 марта в США вручили призы кинопремии «Золотой глобус». Из-за пандемии коронавируса церемония прошла в формате видеоконференции.

В ночь на 1 марта в США вручили призы кинопремии «Золотой глобус». Из-за пандемии коронавируса церемония прошла в формате видеоконференции. Лучшим фильмом стала драма «Земля кочевников», награду в жанре анимационного кино получил мультфильм «Душа».

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Церемония вручения призов «Золотой глобус» стала самой необычной за всю историю своего существования – она проходила в формате видеоконференции, но не стала от этого менее эмоциональной. На глазах у зрителей и участников выступили слезы, когда вдова актера Чедвика Боузмана приняла его приз за лучшую мужскую роль за фильм «Блюз Ма Рейни» («Ма Рейни: Мать блюза»), присужденный ему посмертно. Приз за лучшую роль второго плана в фильме «Мавританец» актриса Джоди Фостер получила, сидя перед экраном в пижаме со своей собакой на коленях. Главную роль в этом фильме, рассказывающем историю реального человека, которого незаконно посадили в тюрьму Гуантанамо, сыграл французский актер Тахар Рахим (известный по фильму Жака Одьяра «Пророк»).

Лучшим драматическим фильмом названа картина «Земля кочевников», которая рассказывает о потерявшей из-за кризиса работу американке. Автор фильма, американская кинорежиссёр, сценарист и продюсер Хлои Чжао также получила награду за этот фильм как лучший режиссер.

Лучшей комедией признана вторая часть нашумевшего в свое время фильма «Борат», а исполнивший главную роль актер Саша Барон Коэн назван лучшим комедийным актером года.

Награду в номинации «Лучший драматический актер» посмертно присудили Чедвику Боузману за роль в фильме «Ма Рейни: Мать блюза». Боузман умер в прошлом году в возрасте 43 лет от онкологического заболевания.

Лучшей драматической актрисой стала Андра Дэй, награду ей присудили за роль в фильме «Соединенные Штаты против Билли Холидей». Лучшая актриса в комедии или мюзикле – Розамунд Пайк, сыгравшая главную роль в фильме «Аферистка».

Награду за лучший анимационный фильм получили создатели мультфильма «Душа» студии Pixar – продюсер Дана Мюррей и режиссеры Пит Доктер и Кемп Пауэрс.

Приз за лучший сценарий года получил Аарон Соркин за фильм «Суд над чикагской семеркой».

Лучшим фильмом на иностранном языке признана картина «Минари» о семье корейских иммигрантов в США. Награду получил режиссер Ли Айзек Чун.

Лучшим драматическим сериалом признана «Корона» о жизни британской королевской семьи. Джиллиан Андерсон, сыгравшая в нем премьер-министра Маргарет Тэтчер, стала лучшей актрисой второго плана в сериале. Джош О'Коннор назван лучшим актером в драматическом сериале за роль принца Чарльза в «Короне».

Лучшим комедийным сериалом признан «Шиттс Крик», лучшей актрисой в комедийном сериале стала Кэтрин О'Хара, сыгравшая там одну из главных ролей. Лучший актер в мини-сериале – Марк Руффало за роль в «Я знаю, что это правда». Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале – Аня Тейлор-Джой, исполнительница главной роли в «Ходе королевы». Сам сериал также признан лучшим в своей категории. Награду как лучший актер второго плана в мини-сериале получил Джон Бойега за «Голос перемен».

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