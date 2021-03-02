«Готовили захват зданий в Гомеле»: Беларусь собирается требовать «экстрадиции» Светланы Тихановской

Следственный комитет Беларуси передал в Генеральную прокуратуру материалы следственного дела «об организации массовых беспорядков и подготовке захвата административных зданий в Гомеле», которые, как считают в ведомстве, позволят Минску подать запрос на экстрадицию экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской.

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Следственный комитет Беларуси сообщил во вторник, 2 марта, о том, что расследование дела о подготовке массовых беспорядков в Гомеле завершилось. По его итогам, говорится в сообщении ведомства, было предъявлено обвинение четырем доверенным лицам экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской по статьям УК Беларуси «приготовление к массовым беспорядкам» (ч. 1 ст. 13, ч. 2 ст. 293) и «приготовление к захвату зданий и сооружений» (ч. 1 ст. 13, ч. 1 ст. 292).

Имена четырех человек, которым были предъявлены обвинения, не называются. По информации белорусской редакции «Радио Свобода», речь идет Юрии Власове, Татьяне Каневской, Дмитрии Ивашкове и Александре Шабалине. Трое были задержаны еще до выборов 9 августа, Ивашков — в сентябре, уточняет Naviny.by.

Версия обвинения

По версии следствия, обвиняемые — это «лица из ближайшего окружения Светланы Тихановской», которые готовились к массовым беспорядкам и «захвату зданий исполкомов и администраций в Гомеле». СК утверждает, что 5 августа 2020 года в присутствии Светланы Тихановской была проведена встреча с целью спланировать беспорядки в Гомеле, захват административных зданий и замену госруководителей на сторонников оппозиции. «Поддержав план, она согласилась выдать денежные средства на закупку электрошокеров, газовых баллончиков, раций, мегафонов, микрофонов, иных предметов и орудий, предназначенных для совершения преступления», — утверждается на сайте СК. Там так же отмечают, что участники планировавшейся операции были задержаны 6 – 8 августа.

Публикация на сайте СК сопровождается видеороликом, на котором группа из семи человек, в том числе и женщина, напоминающая Тихановскую внешне и по голосу, обсуждают акции в Гомеле. Ролик длится чуть более трех минут, в нем присутствуют монтажные склейки.

Отметим, что в пресс-релизе Следственного комитета Беларуси ничего не говорится о том, были ли предъявлены обвинения по «гомельскому делу» самой Светлане Тихановской. 16 октября 2020 г. сообщалось, что власти Беларуси объявили экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую в межгосударственный розыск по линии «Минской конвенции о правовой помощи» СНГ по ч. 3 ст. 361 УК РБ о публичных призывах к захвату власти или свержению конституционного строя.

Одновременно Следственный комитет сообщил, что передал материалы дела о подготовке беспорядков в Гомеле в Генеральную прокуратуру с тем, чтобы последняя инициировала процедуру выдачи запроса об экстрадиции Светланы Тихановской. Ввиду того, что Беларусь не подписала Европейскую конвенцию о выдаче разыскиваемых лиц, речь идет, вероятнее всего, о юрисдикции СНГ. Светлана Тихановская, покинувшая Беларусь, проживает в Литве.

Комментарий пресс-службы Светланы Тихановской

Портал «Медииазона» приводит комментарий пресс-секретаря Светланы Тихановской Анны Красулиной. Она заявила, что в период предвыборной кампании и за месяцы протеста Тихановской регулярно общалась и продолжает общаться с белорусами. «Часть из них всегда была и продолжает оставаться ориентированной на радикальные меры — но Светлана Тихановская никогда не участвовала в разработке таких планов. На опубликованном видео видно, что она покинула комнату, чтобы не продолжать обсуждение. И, как показывают более 200 дней белорусского протеста, Светлана Тихановская и ее команда поддерживала только мирные методы», — подчеркнула Красулина.

В декабре 2020 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении Тихановской и других представителей Координационного совета белорусской оппозиции по статье о создании экстремистского формирования.

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