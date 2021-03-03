В Бирме сообщили о новых погибших при силовом разгоне акций протеста

В Бирме (Мьянме) во время акций протеста против военного переворота погибли не менее 11 участников манифестаций. Как сообщает в среду, 3 марта, Agence France-Presse, силовики, подконтрольные захватившей власть хунте, использовали резиновые пули и огнестрельное оружие, а также слезоточивый газ и водометы. Журналисты сообщают о жертвах по меньшей мере в трех городах страны.

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Выступления против военного переворота в Бирме продолжаются около месяца, однако наиболее жестко силовики действовали в отношении участников демонстраций и журналистов в эти выходные. В воскресенье, 28 февраля, по данным ООН, во время акций погибли 18 человек. Несмотря на жесткую реакцию властей, бирманцы в начале этой недели вышли на новые акции протеста.

Birmanie. Une religieuse s’interpose entre les policiers et la foule. Elle les supplie de ne pas tirer sur les manifestants #myanmar https://t.co/5EE0vhqipb pic.twitter.com/Maqx42Ds4F — Abbé Grosjean ن (@abbegrosjean) March 1, 2021

В ходе акций протеста были задержаны шесть местных журналистов, а также фотограф американского агентства AssociatedPress. Им предъявлены обвинения в распространении ложной информации и призывах к неповиновению властям. Согласно закону, принятому хунтой после прихода к власти, им грозит до трех лет лишения свободы.

Лидеры хунты также продолжают бороться со своими политическими оппонентами. В понедельник, 1 марта, были предъявлены новые обвинения бывшему государственному советнику, а де-факто лидеру страны Аун Сан Су Чжи. Ее обвиняют в подстрекательстве к общественным беспорядкам, а ранее уже обвинили в несоблюдении мер, связанных с коронавирусом. До этого с 1 февраля, то есть с даты военного переворота, она находилась под домашним арестом без связи с внешним миром.

Массовые выступления против хунты сопровождаются общенациональной забастовкой, в которой принимают участие в том числе врачи, железнодорожники, энергетики и государственные служащие. Поддержал протестующих и официальный представитель Бирмы в ООН Чжо Мун Тун, который призвал привлечь военных к ответственности за переворот и репрессии и восстановить демократический режим в стране.

Россия открыто не осудила военный переворот в Мьянме. 12 февраля Москва отказалась присоединиться к резолюции Совета по правам человека ООН, которая требует отмены чрезвычайного положения в стране и возврата полномочий гражданским властям. По мнению представителей российской делегации, обсуждение вопроса в ООН проходило в «политизированном» ключе, а решение СПЧ «не способствует улучшению ситуации с правами человека». К резолюции, принятой почти консенсусом, также не присоединились Китай, Боливия, Венесуэла и Филиппины.

Подробнее о военном перевороте в Бирме читайте в материалах RFI.

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