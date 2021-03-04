Не менее 54 погибших: в ООН потребовали от военных Бирмы прекратить убивать протестующих

«Военные Бирмы должны прекратить убивать и сажать в тюрьмы протестующих». С таким требованием 4 марта выступила Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, назвав «абсолютно отвратительным» применение силовиками боевых патронов во время манифестаций. В специальном заявлении Бачелет сообщила, что ООН имеет подтвержденные данные об убийства не менее 54 манифестантов в Бирме (Мьянме) с начала военного переворота. Из них не менее 30 человек были убиты только в минувшую среду.

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Бирманские военные и силы безопасности «должны прекратить жестокое подавление мирных протестов», «должны прекратить убивать протестующих и сажать их в тюрьмы», — потребовала Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет в специальном заявлении, опубликованном после «самого кровавого дня» с начала военного переворота 1 февраля. В прошедшую среду, 3 марта, в ходе подавления непрекращающихся протестных акций было убито, по данным ООН, не менее 30 человек.

Верховный комиссар ООН по правам человека решительно осудила применение силами безопасности «боевых патронов» против мирных граждан, а также нападения силовиков на «персонал скорой медицинской помощи», пытающийся оказать помощь раненым.

Мишель Бачелет сообщила, что Управление ООН по правам человека располагает «подтвержденной информацией» о гибели при подавлении протестов против военной хунты не менее 54 манифестантов. До вчерашней гибели тридцати протестующих (и гибели одного манифестанта 2 марта) 18 человек были убиты силовиками в минувшее воскресенье, 28 февраля. В предыдущие дни пять человек стали жертвами жестоких действий силовиков при разгоне протестов. Число раненых — по «достоверной информации» ООН — идет на сотни.

Верховный комиссар ООН по правам человека также сообщила, что уже более 1700 участников протестного движения были арестованы и находятся в заключении. Лишь за минувшую среду силовики задержали по всей стране не менее 700 человек. «Фактическое число задержанных, вероятно, намного больше», — признает Мишель Бачелет, отмечая, что демонстрации проходили в 537 городах и населенных пунктах по всей стране, а официальная информация о задержаниях и судьбе задержанных отсутствует.

Комиссариату ООН уже известно о нескольких приговорах, вынесенных протестующим, на сроки лишения свободы до двух лет.

Решительно осудив произвольные задержания, представляющие собой «насильственные исчезновения» (подпадающие под специальную международную конвенцию 2010 года), Мишель Бачелет потребовала от военных Бирмы освобождения всех незаконно лишенных свободы участников протеста.

По данным комиссариата ООН, в Бирме «в последние дни были арестованы по меньшей мере 29 журналистов». Не менее восьми из них предъявили обвинения в различных преступлениях, в том числе участии в незаконных собраниях, в разжигании «ненависти к правительству» или «подстрекательстве к сопротивлению» властям.

Несмотря на усиливающиеся жестокие репрессии в Бирме в четверг, 4 марта, продолжились уличные акции протеста против военной хунты, захватившей власть в стране 1 февраля. С этого момента под домашним арестом находится бывший государственный советник, фактический лидер страны Аун Сан Су Чжи. Лишены свободы и многие ее соратники по партии «Национальная лига за демократию», выигравшей последние парламентские выборы.

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