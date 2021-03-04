ООН: Человечество выбрасывает почти миллиард тонн еды в год

Среди всей еды, доступной потребителям в мире, 17% оказывается выброшенной. Это почти миллиард тонн продуктов в год. Об этом говорится в совместном докладе Программы ООН по окружающей среде (UNEP) и британской экологической НКО WRAP, опубликованном в четверг, 4 марта.

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В докладе говорится, что в 2019 году 931 миллионов тонн еды на планете оказалось выброшенной. Это 17% от всех произведенных продуктов питания.

Если всю выброшенную еду поместить в 40-тонные грузовики, припаркованные встык, то цепь грузовиков семь раз обогнула бы Землю. При этом, по данным ООН, порядка 690 миллионов человек на Земле голодали в 2019. Ожидается, что проблема голода значительно усугубится из-за пандемии COVID-19.

Примечательно, что более 60% продуктовых потерь приходятся на домохозяйства, 26% — на систему общественного питания и 13% — на ритейл. Авторы доклада подчеркивают, что раньше недооценивались масштабы пищевых потерь на «потребительском уровне», то есть дома. Так, из 121 килограмма выброшенной еды на человека в год, 74 килограмма приходится на домашние отходы.

Пищевые отходы раньше рассматривалась как проблема в основном богатых стран. Однако в докладе отмечается, что количество выброшенной еды дома в целом одинаково среди людей с высоким и низким доходом, хотя информации по самым бедным странам недостаточно. Данные по пищевым отходам домохозяйств, имевшиеся в распоряжении авторов доклада, охватывают страны, в которых проживают 75% населения планеты.

В понятие пищевых потерь авторы доклада вкладывают всю еду целиком, в том числе и ее несъедобные части, например, кости и кожуру. В некоторых странах с высоким уровнем доходов соотношение составляет 50 на 50. Но достоверных данных по другим странам нет. В UNEP отмечают, что даже если некоторые из этих отходов не могут быть съедены людьми, есть более предпочтительные способы управления ими, например, отправка на корм животным или в компост.

«Мы так привыкли выбрасывать еду, что забыли о ее ценности и о том, сколько питание увеличивающегося населения планеты стоит нашей природе. Нравится нам это или нет, но мы у себя дома — это самая значительная часть проблемы», — говорит глава организации WRAP Маркус Говер.

Отчет был подготовлен в рамках поддержки глобальных усилий по сокращению вдвое пищевых отходов к 2030 году.

Считается, что 8–10% мировых выбросов парниковых газов связаны с выброшенной едой. Если бы несъеденная еда была государством, то оно заняло бы третье место в мире по выбросам парниковых газов после США и Китая, отмечает исполнительный директор UNEP Ингер Андерсен.

Она подчеркивает, что выброшенная еда усложняет работу систем управления отходами, усугубляет проблемы продовольственной безопасности, утраты биоразнообразия и загрязнения. По словам Ингер Андерсон, в сокращении пищевых отходов должны быть задействованы государства, бизнесы, но также и потребители еды.

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