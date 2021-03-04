Паринов, человек и банкомат: редакция RFI нашла россиянина, снимающего миллионы в Африке

Французская редакция RFI пишет о разоблачениях, сделанных двумя бывшими сотрудниками Afriland First Bank CD, дочернего филиала камерунского банка в Демократической Республике Конго (ДРК). Журналисты заинтересовались операциями загадочного российского адвоката Кирилла Паринова, который за несколько месяцев умудрился снять со счетов в этом банке почти 50 миллионов долларов наличными.

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Миллионы наличных

При этом, согласно правилам Центробанка ДРК, в стране действует лимит на снятие наличных — до 10 тысяч долларов в месяц.

Официально господин Паринов значится главой трех компаний, зарегистрированных в стране, пишет RFI. Со счета одной из них, Riverside Project Management, он и снял основную часть средств из 48,5 млн долларов — с 16 сентября 2019-го по 18 февраля 2020-го. При этом компания Riverside Project Management была создана всего за три недели до начала этой «обналички», и ее уставной капитал составлял около 4 тыс. долларов. Обозначенная в документах сфера деятельности компании — «личные услуги NCA» (NCA — фр. non classés ailleurs, т. е. не входящие ни в одну из стандартных сфер, обозначенных для выбора вида деятельности).

Сам Кирилл Паринов — довольно загадочная фигура. Российский бизнес-юрист, специализирующийся на международных слияниях и поглощениях, он ранее не был известен как бизнесмен в ДРК, отмечает Соня Роллей, журналистка RFI, специалистка по Африке. И тем не менее, он стал партнером девелоперской компании Startstone RDC, намеренной осуществить масштабный проект по застройке набережной в Киншасе, столице ДРК. Стоимость проекта оценивается более чем в 1 миллиард долларов.

По словам заместителя генерального директора Afriland First Bank, съем таких крупных сумм наличных производился для оплаты продолжающейся экспроприации земель и для поставки строительной техники. Эти заявления вызвали удивление в правительстве страны, где заверяют, что проект еще не начат и что на компенсации за выселения, которые потребуются для этой застройки, понадобится немногим более 7 миллионов долларов.

Партнер Кирилла Паринова в этом проекте, бизнесмен из Браззавиля* Серж Перейра заявил, что ничего не знает об этих операциях по съему огромных сумм наличных. С самим Кириллом Париновым редакции RFI пока связаться не удается.

В некоторых экономических статьях до марта 2019 года господин Паринов представлялся членом консультативного совета Black Cube, израильской частной разведывательно-аналитической компании, созданной бывшими работниками израильских спецслужб. В компании Black Cube заявили, что Паринов не занимал у них постов, и сотрудничество с ним не заходило дальше, чем предложение им клиентов для Black Cube в 2017-м и 2018 гг. И это сотрудничество якобы было закончено до скандала со снятием наличных.

Black Cube отрицает какое-либо свое отношение к съему миллионов долларов наличными в ДРК.

При этом израильские СМИ ранее сообщали об активной работе Black Cube в этой стране. В частности, о том, что компания якобы шпионила за противниками экс-президента ДРК (2001–2019) Жозефа Кабилы и правозащитниками. В самой компании Black Cube отрицают эти обвинения.

Смертный приговор

Двое экс-сотрудников Afriland First Bank CD, распространивших документы банка, в сентябре 2020 года были приговорены в Демократической Республике Конго к смертной казни.

Банк обвинил сотрудников в краже, фальсификации документов (при том, что были обнародованы многие тысячи страниц) и использовании этого подлога, а также в преступном сговоре. Суд принял доводы банка.

Как сообщает бельгийская телерадиокомпания RTBF, двое информаторов, которых зовут Нави Малела и Гради Коко, были приговорены судом Киншасы «без их ведома и в их отсутствие».

Двое информаторов, которые опубликовали документы банка, дали первое интервью RFI. © Studio graphique FMM

Они дали свое первое интервью журналистке RFI Соне Роллей в конце февраля. И заявили об «отмываниях» в банке, где они работали, «сотен миллионов долларов», в том числе, например, с участием израильского миллиардера Дэна Гертлера, которого называют другом экс-президента ДРК Жозефа Кабилы. Дружба, как утверждают информаторы, помогла ему получить контроль над «большей частью минеральных ресурсов страны».

Согласно документам, представленным информаторами, в 2017—2018 гг. объем депозитов Afriland First Bank CD удвоился — в частности, из-за нескольких крупных держателей счетов (в основном, компаний, связанных с этим израильским бизнесменом, которые в то время находились под американскими санкциями). Дэн Гертлер — не единственная противоречивая и политически значимая фигура, ходившая по коридорам этого банка, отмечает Соня Роллей.

Документы, которыми поделились два бывших работника Afriland First Bank, показывают, что в отделениях банка можно было встретить конголезских политиков, чиновников, северокорейских бизнесменов, ливанцев, подозреваемых в финансировании «Хезболлы», ну, или (упомянутого выше) российского юриста, утверждающего, что он имеет отношение к израильской шпионской компании. Их всех объединяет то, что они пополняют свои счета на миллионы долларов и снимают такие суммы наличными. Несмотря на санкции, отчеты НКО и директивы Центрального банка ДРК.

P. S. Совместное отделение Организации Объединенных Наций по правам человека в начале марта выразило серьезную озабоченность в связи с вынесением смертных приговоров двум осведомителям из Afriland First Bank CD. Информаторы, предоставляющие общественно значимые сведения, должны быть защищены, а не преследоваться, говорится в заявлении ООН. Озабоченность по поводу приговора также выразили власти США и Бельгии.

*Браззавиль — находящаяся напротив Киншасы, на другом берегу реки Конго, столица другой страны — Республики Конго.

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