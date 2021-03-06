Папа римский встретился с великим аятоллой Ирака и посетил родину Авраама

Встреча прошла в городе Эн-Наджаф, который считается священным для иракцев и продлилась около 50 минут

Папа римский Франциск в ходе своего визита в Ирак встретился в субботу, 6 марта, с одним из духовных лидеров шиитов великим аятоллой Али аль-Систани. Понтифик также побывал в городе Ур, где родился библейский Авраам.

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Встреча прошла в городе Эн-Наджаф, который считается священным для иракцев и продлилась около 50 минут. Основной темой переговоров стало положение христианского меньшинства в Ираке, которое регулярно подвергается преследованиям.

До американского вторжения в Ираке проживало около 1,5 миллионов христиан. Сейчас их осталось менее 250 тысяч христиан, большинство из них живет на Ниневийской равнине и в Иракском Курдистане.

После встречи с понтификом аятолла Али ас-Систани подтвердил, что религиозные власти будут добиваться равноправия для христианской общины страны.

В свою очередь Ватикан поблагодарили ас-Систани за то, что он «возвысил голос в защиту самых слабых и гонимых», отметив, что заявления аятоллы упрочили «священность человеческой жизни и важность единства иракского народа».

После встречи с ас-Систани понтифик отправился в район древнего города Ур, который называют местом рождения библейского Авраама, духовного предка всех верующих монотеистических религий.

Папа римский прибыл в Багдад 5 марта. Это первый в истории визит главы католической церкви в Ирак. А для Франциска это первая зарубежная поездка с начала пандемии коронавируса.

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