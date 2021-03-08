В Бирме протестующие пригрозили хунте «полной и длительной остановкой экономики»

В Бирме (Мьянме) в понедельник, 8 марта, по призыву крупнейших профсоюзов остановили работу многие предприятия. Так противники переворота стремятся ослабить экономику страны и тем самым оказать давление на военную хунту. Сообщается, что в стране не работают магазины, заводы и банки. По данным AFP, при подавлении манифестаций 8 марта погибли трое протестующих.

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Девять крупнейших профсоюзов страны призвали к «полной и длительной остановке экономики» начиная с 8 марта. В их совместном заявлении, выпущенном накануне, говорится о том, что продолжение экономической деятельности лишь сыграет на руку военным, позволяющим себе насилие в отношении граждан. Хунта в свою очередь предупреждала, что работники организаций, которые поддержат забастовку, будут уволены.

Эта угроза не остановила протестующих: в понедельник не возобновили работу многие торговые центры, магазины, отделения почты, банки и текстильные фабрики. В Рангуне (Янгоне) проходят акции сторонников демократического пути развития страны. AFP передает, что в них принимают участие как сельскохозяйственные рабочие, так и представители частного сектора. Призывы к забастовкам звучат в стране со дня государственного переворота.

В этот понедельник уличные акции протеста в стране продолжились. По данным AFP, при подавлении манифестаций 8 марта погибли трое протестующих. Двое были убиты в городе Мьичина, в центре страны. В 100 км к югу от Рангуна манифестант получил смертельное ранение в живот. Еще двое протестующих получили огнестрельные ранения, сообщило AFP со сслыкой на очевидцев.

4 марта Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет сообщала о гибели в Бирме не менее 54 манифестантов с начала протестов против военного переворота. По данным ООН, не менее 1700 человек были арестованы в ходе репрессий.

В воскресенье, 7 марта, в Бирме вновь прошли протестные акции, крупнейшая из которых — в Мандалае. Полиция применила к протестующим слезоточивый газ, разгоняла манифестантов резиновыми дубинками, а также, по сообщениям AFP, открывала огонь. По данным Ассоциации помощи политическим заключенным (AAPP), десятки человек были задержаны, многие получили ранения.

В Бирме продолжаются ночные рейды силовиков. В субботу, 6 марта, ночью были задержаны руководители Национальной лиги за демократию — партии уже задержанной Аун Сан Су Чжи, фактического лидера страны. Во время рейда региональный представитель партии был убит.

Политики, не признающие переворот, организовали комитет, призванный представлять интересы гражданского правительства. Хунта обвиняет их в государственной измене. За такое преступление им может грозить смертная казнь или заключение в тюрьму на срок до 22 лет.

AFP передает, что на фоне происходящего бирманцы начали покидать страну. По сообщениям агентства, 50 человек, в том числе восемь полицейских, отказавшихся подчиняться хунте, сумели уехать в Индию.

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