ВОЗ призвала продолжать использовать вакцину AstraZeneca

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует продолжать прививаться вакциной AstraZeneca. Об этом в пятницу, 12 марта, заявила официальный представитель организации Маргарет Харрис. Вакцинацию «АстраЗенекой» временно приостановили Дания, Норвегия, Исландия и Болгария.

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«Да, мы должны продолжать использовать вакцину AstraZeneca […], нет причин ее не использовать», — заявила Харрис во время брифинга в Женеве. Она добавила, что эксперты ВОЗ проверяют информацию о случаях возникновения тромбоза у получивших прививку пациентов. На данный момент никакая связь между вакциной и тромбозом не установлена.

Накануне, 11 марта, Национальное агентство здравоохранения Дании объявило о решении приостановить на две недели использование британо-шведской вакцины AstraZeneca из-за сообщений о случаях тромбоза у некоторых пациентов, получивших прививку. Вслед за Копенгагеном аналогичное решение приняли Норвегия, Исландия, а 12 марта и Болгария.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) выпустило заявление, что вакцинация препаратом AstraZeneca не повышает риск возникновения тромбов. Власти Великобритании назвали вакцину, разработанную шведско-британским фармпроизводителем совместно с Оксфордским университетом, «надежной» и «эффективной».

Отдельную партию «АстраЗенеки» ранее также запретили власти Австрии, Италии, Эстонии, Латвии, Литвы и Люксембурга. В настоящий момент на территории Евросоюза одобрено использование четырех вакцин от COVID-19: помимо AstraZeneca, также вакцины фармацевтических компаний Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson.

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