Семья умершего во время полицейского задержания Флойда получит 27 млн долларов

Адвокат Бен Крамп (слева) попросил всех пожать руки во время пресс-конференции, на которой было объявлено об урегулировании иска. Рядом с членами семьи Флойдов стоят (справа) председатель городского совета Лайза Бендер и мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей.

Семья Джорджа Флойда, чья смерть во время полицейского задержания в 2020 году подняла волну протестов в США и в Европе, получит материальную компенсацию. Как сообщил Бен Крамп, адвокат семьи, которого цитирует AFP, власти Миннеаполиса в досудебном порядке согласились выплатить семье 27 миллионов долларов, и это самая крупная компенсация по делам такого рода в истории США.

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«Это историческое соглашение, самое крупное досудебное соглашение по гражданскому иску о насильственной смерти в истории США, являющееся заявлением о том, что жизнь Джорджа Флойда имела значение, и соответственно, и жизни чернокожих имеют значение (Black lives matter — Прим. Ред.)», — заявил защитник.

«Мы понимаем, что никакие деньги не смогут унять боль и страдания, которые гибель Джорджа Флойда вызвала у его семьи и большого числа людей. Миннеаполис к сегодняшнему дню фундаментально изменил своё отношение к расовым вопросам», — цитирует Euronews Лайзу Бендер, председателя горсовета Миннеаполиса.

«Я благодарю (…) за этот шаг. Хотя мой брат сейчас уже не со мной, он остается в моём сердце. Если бы я мог его вернуть, я бы отдал все это», — сказал, в свою очередь, Филониз Флойд, брат Джорджа Флойда.

Решение о компенсации было принято на заседании городского совета в пятницу, 12 марта.

8 марта начался судебный процесс по делу о гибели Джорджа Флойда. Главным обвиняемым на процессе является 44-летний полицейский Дерек Шовин.

25 мая 2020 года при задержании в Миннеаполисе Шовин применил к 46-летнему Джорджу Флойду удушающий прием, придавив его коленом к земле. При задержании мужчина не был вооружен и говорил, что не может дышать. Тем не менее, полицейский удерживал его в таком положении 8 минут. После этого Флойд скончался. Момент задержания сняли на видео прохожие, ролик разошелся в интернете и спровоцировал масштабную волну протестов в США и Европе.

Сейчас власти в США опасаются возобновления массовых акций и беспорядков. Телеканал NBC News сообщил, что, в частности, власти Миннеаполиса и округа Хеннепин потратят около 1 млн долларов на установку заграждений и барьеров возле здания суда и полицейских участков.

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