Суд в Японии постановил непризнание однополых браков неконституционным

В среду, 17 марта, суд города Саппоро в Японии заявил, что непризнание однополых браков противоречит статье 14 Конституции страны, которая гласит, что «все граждане равны перед законом». Такое решение было немедленно названо активистами «исторической победой равноправия».

В среду, 17 марта, суд города Саппоро в Японии заявил, что непризнание однополых браков противоречит статье 14 Конституции страны, которая гласит, что «все граждане равны перед законом». Такое решение было немедленно названо активистами «исторической победой равноправия». Япония – последняя из стран «Большой семерки», где однополые союзы не признаются.

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В среду суд в Японии постановил, что непризнание однополых браков является неконституционным — это первое подобное решение в стране, которое должно усилить давление на японских парламентариев с целью узаконить брак для всех, отмечает агентство France-Presse.

Правительство Японии, контролируемое правой консервативной Либерально-демократической партией (ЛДП), в течение многих лет откладывало рассмотрение вопроса о разрешении однополых браков. Этот вопрос «касается основ семьи в этой стране и должен рассматриваться с особой осторожностью», — заявил в прошлом месяце премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга.

По мнению властей, однополые союзы «не предусмотрены» Конституцией. Однако основной закон страны только подчеркивает необходимость обоюдного согласия двух полов в отношении брака, что оставляет место для множества интерпретаций.

Решение суда города Саппоро является первым судебным иском против государства, возбужденным десятью гомосексуальными парами в 2019 году. В совместном заявлении истцы заявили в среду, что надеются, что другие подобные судебные процессы, которые продолжаются в других частях страны, завершат их победу, чтобы «подтолкнуть парламент к дальнейшим изменениям закона». «Необходимо потребовать, чтобы парламент принял незамедлительные законодательные меры для прояснения ситуации, которая в настоящее время является незаконной и которой они не учли», — прокомментировали в среду адвокаты истцов.

«Я призываю парламент как законодательную ветвь государства обсудить предложение о внесении поправок в Гражданский кодекс, чтобы сделать возможными» однополые союзы, — написал член оппозиционной партии в парламенте Канако Оцудзи на своей странице в Twitter.

Тем не менее суд Саппоро отклонил просьбу истцов о возмещении ущерба — каждый из них требовал от государства один миллион йен (около 7700 евро) за то, что они не могут пользоваться теми же правами, что и гетеросексуальные пары.

Согласно опросу, опубликованному в ноябре прошлого года консервативной ежедневной газетой Yomiuri, 61% японцев поддерживают однополые браки, отмечает La Croix. В 2015 году модный район Сибуя в центре Токио ввел сертификаты для однополых пар для облегчения определенных административных процедур. Позже этому примеру последовали и другие местные муниципалитеты.

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