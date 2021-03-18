Премьер Армении Пашинян объявил дату внеочередных парламентских выборов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в четверг, 18 марта, назвал дату проведения внеочередных выборов в парламент страны, переживающей острый политический кризис. Они должны пройти 20 июня.

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Об этом Пашинян написал на своей странице в фейсбуке. Дата 20 июня была утверждена после консультаций с президентом Армении Арменом Саркисяном и с представителями оппозиции в парламенте страны — фракции «Процветающая Армения» Гагиком Царукяном и «Светлая Армения» Эдмоном Марукяном.

По мнению Пашиняна, выборы — лучший способ выйти из кризиса, в котором страна оказалась после военного конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Оппозиция критикует Никола Пашиняна, занимающего пост премьер-министра с 2018 года, за подписание предложенного Москвой соглашения с Баку.

Затем политический кризис обострился на фоне противостояния премьера с военным командованием. 24 февраля Пашинян заявил в интервью журналистам, что имевшиеся на вооружении армянской армии российские ракетные комплексы «Искандер» оказались неэффективны во время войны в Нагорном Карабахе. Слова Пашиняна опроверг замначальника генштаба Тиран Хачатрян, после чего его отправили в отставку. На следующий день Генштаб вооруженных сил Армении потребовал ухода в отставку Пашиняна и его правительства.

Премьер-министр ответил военным указом об освобождении от должности начальника Главного штаба вооруженных сил Оника Гаспаряна. Президент страны Армен Саркисян отказался подписать это распоряжение, передав проблему на рассмотрение Конституционного суда. 10 марта правительство Армении объявило, что начальник Генштаба Гаспарян считается «освобожденным от должности» в соответствии с законом. Оник Гаспарян оспорил решение премьера о своем увольнении в административном суде. Пашинян предложил президенту кандидатуру генерал-лейтенанта Артака Давтяна на пост главы Генштаба.

11 марта президент Армен Саркисян не подписал указ о назначении Давтяна на должность начальника Генштаба ВС страны. Незадолго до этого Никол Пашинян объявил о назначении Давтяна.

18 марта также стало известно, что административный суд в Ереване удовлетворил ходатайство Оника Гаспаряна об обеспечительных мерах по его иску. До рассмотрения дела по существу Гаспарян просил суд приостановить исполнение указа об освобождении его от должности. Аппарат премьер-министра затем опубликовал разъяснение, в котором отметил, что «Конституция не предусматривает возможности пересмотра» решения об увольнении Гаспаряна с поста главы Генштаба.

С 27 сентября 2020 года в Армении действует военное положение, введенное на фоне военных действий в Нагорном Карабахе. Конституция Армении не предусматривает проведения выборов в парламент во время военного или чрезвычайного положения.

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