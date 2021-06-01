Правозащитники: 10 лет военного конфликта в Сирии унесли жизни почти 500 тысяч человек

В НКО отмечают, что больше всего жизней унесли военные действия в период с конца 2012 года по конец 2015-го. В 2020 году военная активность снизилась.

За 10 лет конфликта жертвами военных действий в Сирии стали около 500 тысяч человек. Об этом во вторник, 1 июня, сообщили в Сирийском центре мониторинга прав человека.

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С начала военных действий в Сирии в 2011 году, по данным Сирийского центра мониторинга прав человека SOHR (Syrian Observatory for Human Rights), погибли 494 438 человек. В предыдущем докладе НКО говорилось о 388 тысячах жертвах конфликта. С тех пор удалось подтвердить гибель еще более 105 тысяч человек. Агентство France-Presse приводит слова главы организации Рами Абделя Рахмана, который заявил, что около половины из этих 105 тысяч — гражданские лица, в большинстве случаев скончавшиеся в результате пыток.

Всего с 2011 года в Сирии погибли 159 774 гражданских лица, из них 25 тысяч — дети и подростки в возрасте до 18 лет. В докладе также говорится о том, что были убиты более 168 тысяч бойцов-сторонников официального Дамаска, 1707 членов группировки «Хезболла», почти 80 тысяч повстанцев и около 69 тысяч джихадистов из группировок «Исламское государство» и «Хайат Тахрир аш-Шам».

В НКО отмечают, что больше всего жизней унесли военные действия в период с конца 2012 года по конец 2015-го. В 2020 году военная активность снизилась. Причиной этому послужили пандемия коронавируса и прекращение огня в северо-западной части сирийских территорий, включая провинцию Идлиб.

Сирийский центр мониторинга прав человека располагает данными о 57 567 смертях в тюрьмах и легерях, контролируемых Дамаском.

В апреле российские правозащитники представили доклад «Десять страшных лет. Нарушения прав человека и гуманитарного права во время войны в Сирии». Он основан на более чем 150 интервью с сирийскими беженцами в Турции, Ливане, Иордании, Германии, Бельгии, Нидерландах и России. Доклад состоит из трех частей. В первой рассказывается о нарушениях прав человека и норм гуманитарного права во время конфликта; во второй идет речь о главных эпизодах гражданской войны глазами очевидцев; третья часть посвящена проблемам сирийских беженцев в России.

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