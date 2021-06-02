«Вероятно, из России»: мировой лидер мясопереработки JBS стал жертвой хакеров-вымогателей

Крупнейшая в мире мясоперерабатывающая компания JBS рассчитывает в среду, 2 июня, возобновить работу большинства своих предприятий, которые подверглись масштабной кибератаке с использованием вируса-вымогателя. Обнаруженный в минувшее воскресенье взлом серверов бразильского гиганта привел к остановке предприятий JBS в США, Канаде и Австралии. Властям США концерн сообщил, что «требование выкупа исходило от преступной организации, которая, вероятно, базируется в России».

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Накануне вечером глава американского филиала JBS в специальном заявлении, которое цитирует AFP, выразил надежду на то, что успешная работа специалистов компании позволит уже в среду возобновить нормальную работу «подавляющего большинства предприятий по переработке говядины, свинины, мяса птицы и по производству готовых блюд».

Основанная в Бразилии компания JBS, крупнейший в мире поставщик мяса с более чем 150 заводами в 15 странах, не сообщала официально о характере кибератаки на свои серверы. Об этом накануне рассказала журналистам пресс-секретарь американской администрации Карин Жан-Пьер: «JBS уведомила администрацию о том, что требование выкупа исходило от преступной организации, которая, вероятно, базируется в России». Инцидент расследует ФБР и Агентство по инфраструктурной и кибербезопасности США (CISA).

Карин Жан-Пьер отметила, что США «напрямую взаимодействуют с правительством России по этому вопросу». В среду кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков признал наличие контактов с США по дипломатическим каналам по этому поводу.

В начале мая кибератака с применением вируса-вымогателя парализовала работу крупнейшего американского трубопровода Colonial Pipelinе. 10 мая ФБР подтвердило информацию СМИ о том, что за атакой на трубопроводную компанию стоит хакерская группа DarkSide, которую связывают с Россией и странами СНГ. Источники сообщали, что группировка обычно атакует страны, в которых не говорят на русском языке, а ее жертвами становятся только компании, которые могут позволить себе заплатить выкуп. Colonial Pipelinе признала, что заплатила хакерам выкуп в размере 4,4 миллиона долларов.

27 мая компания Microsoft заявила, что ряд государственных агентств США, а также научно-исследовательских, консалтинговых и некоммерческих организаций подверглись атакам хакерской группировки Nobelium из России. Целью киберпреступников, рассылавших электронные письма с фишинговыми ссылками, были 3 тысячи учетных записей электронной почты в более чем 150 организациях (в том числе Агентство по международному развитию USAID).

Ранее власти США официально возложили на Службу внешней разведки (СВР) России ответственность за масштабную кибератаку на американские государственные ведомства в 2020 году через программное обеспечение компании SolarWinds.

15 апреля Соединенные Штаты объявили о новых санкциях в ответ на «вредоносную внешнюю деятельность российского правительства», в том числе и кибератаки.

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