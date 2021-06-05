Центр Помпиду откроют в пригороде Нью-Йорка

Музей будет открыт в бывшем промышленном здании Pathside Building. AP - P. Solomon Banda

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Французский Национальный центр искусства и культуры Жоржа Помпиду объявил о заключении соглашения о партнерстве с американским городом Джерси-Сити. Филиал парижского музея должен открыться в этом соседнем с Нью-Йорком городе в 2024 году.

Реклама Читать далее «Американский континент был для нас очевидным объектом интереса. В области современного искусства Америка имеет решающее значение», — подчеркнул Серж Лавинь, директор Центра Помпиду. Музей откроют в бывшем индустриальном здании Pathside Building, которое принадлежит городу Джерси-Сити. Об этом пишет издание World-Architects. Как отмечает AFP, этот филиал Центра Помпиду станет уже пятым, но первым на американском континенте. Ранее отделения парижского музея современного искусства уже были открыты в Меце (Франция), Малаге (Испания), Шанхае и Брюсселе. РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться Скачайте приложение RFI и следите за международными новостями