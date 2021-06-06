Байден перед встречей с Путиным: он знает, что я без колебаний отвечу на вредоносные действия

Президент Джо Байден после посещения мессы в католической церкви Святой Троицы в субботу, 5 июня 2021 года, в Вашингтоне.

Газета The Washington Post опубликовала 6 июня статью Джо Байдена, в которой он рассказывает о целях и задачах начинающегося на будущей неделе своего первого европейского турне в качестве президента США. Финальным этапом этой поездки станет встреча с президентом России Владимиром Путиным в Женеве.

Реклама Читать далее

Эта поездка, которая начнется в среду, 9 июня, «включает встречи со многими из наших ближайших демократических партнеров, в том числе с Группой семи стран» (G7), «нашими союзниками по НАТО и руководством Европейского Союза, прежде чем завершится встречей с Владимиром Путиным», — напомнил Байден в самом начале своей короткой статьи.

«В момент глобальной неопределенности, когда мир все еще борется с пандемией», эта поездка будет посвящена тому, чтобы заново подтвердить «приверженность Америки нашим союзникам и партнерам» и продемонстрировать «способность демократий как противостоять вызовам, так и сдерживать угрозы этого нового века», — заявил президент США.

Далее он назвал источники угроз: «Независимо от того, идет ли речь о прекращении пандемии Covid-19», разрешении «ускоряющегося климатического кризиса или противостоянии пагубной деятельности правительств Китая и России, Соединенные Штаты должны вести мир с позиции силы».

Собственно, с этой позиции Байден надеется вести и диалог с Путиным — как на встрече в Женеве, так и в перспективе развития отношений между двумя странами.

Встреча в Женеве пройдет «после дискуссий на высоком уровне с друзьями, партнерами и союзниками, которые видят мир через ту же призму, что и Соединенные Штаты, и с которыми мы возобновили наши связи и общую цель», — подчеркнул глава Белого дома: «Мы едины в том, чтобы противостоять вызовам России европейской безопасности, начиная с ее агрессии на Украине, и не будет никаких сомнений в решимости Соединенных Штатов защищать наши демократические ценности, которые мы не можем отделить от наших интересов».

Байден также еще раз напомнил о том, что во время телефонного разговора с Путиным (когда и было сделано предложение о встрече — Прим. Ред.) он был «ясным и прямолинейным».

«Соединенные Штаты не стремятся к конфликту. Мы хотим стабильных и предсказуемых отношений, в которых мы могли бы работать с Россией по таким вопросам как стратегическая стабильность и контроль над вооружениями. Вот почему я немедленно принял меры по продлению действия Нового договора СНВ на пять лет (…). В то же время я также ввел существенные последствия для поведения, которое нарушает суверенитет США, включая вмешательство в наши демократические выборы. И президент Путин знает, что я без колебаний отреагирую на будущие вредоносные действия. Когда мы встретимся, я еще раз подчеркну приверженность Соединенных Штатов, Европы и демократических стран-единомышленников в отстаивании прав и достоинства человека», — пообещал президент США, закончивший свою колонку такими словами:

«Это определяющий вопрос нашего времени (…) Докажут ли демократические альянсы и институты, которые формировали столь многое в прошлом веке, свою способность противостоять современным угрозам и противникам? Я считаю, что ответ — „да“. И на этой неделе в Европе у нас есть шанс доказать это».

Встреча Джо Байдена и Владимира Путина должна пройти в Женеве в среду, 16 июня.

Сегодня СМИ в очередной раз назвали возможное место встречи.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться