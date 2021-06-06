В Буркина-Фасо объявили траур после гибели 160 жителей поселка

С мая военнослужащие Буркина-Фасо (на фото) начали масштабную операцию против джихадистов в северных и сахельских районах. Но террористические атаки продолжаются.

Национальный траур объявлен в Буркина-Фасо, после того, как 160 человек были убиты вооруженными людьми в 30-тысячном поселке Солан (Solhan).

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Как сообщил корреспондент RFI, поселок был атакован около двух часов ночи 5 июня группой вооруженных людей.

Нападавшие успели уйти до прихода сил правопорядка, появившихся на месте через три часа. По данным RFI, боевики вернулись в поселок и два соседних населенных пункта вечером в субботу, 5 июня.

Объявленное первоначально число жертв (138 человек) позднее выросло до 160, сообщает AFP. Среди них «не менее 20» — дети, заявил агентству источник в местном руководстве.

Жертвами являются «гражданские лица без различия возраста, убитые террористами», — говорится в заявлении правительства страны, в котором также отмечается, что в ходе нападения «несколько домов и рынок были сожжены».

Золотая лихорадка сделала эту деревню на севере Буркина-Фасо перекрестком, где живут люди разных племен и национальностей, сообщает корреспондент RFI. По словам мэра соседнего населенного пункта, «Солан — большой поселок, в нем много людей, живущих из-за добычи золота, более 30 000 человек. Люди, на которых было совершено нападение, приезжают со всех концов провинции... Есть несколько национальностей».

Утром в субботу власти Буркина-Фасо объявили трехдневный национальный траур.

Это самый крупный теракт, совершенный в стране с того момента, как в 2015 году здесь начались джихадистские атаки, пишет Le Monde.

Газета отмечает, что теракт произошел в так называемой «зоне трех границ» — где пересекаются территории Буркина-Фасо, Мали и Нигера.

Reuters сообщает, что несмотря на присутствие ООН в Западной Африке, с начала года в этом регионе выросло число атак, совершаемых членами террористических группировок «Аль-Каида» и «ИГ».

С 5 мая в связи с активизацией нападений джихадистов вооруженные силы Буркина-Фасо начали крупномасштабную операцию в северных и сахельских районах, пишет Le Monde. Cилы безопасности пытаются остановить спираль джихадистского насилия, в результате которого с 2015 года в стране погибло более 1400 человек и более миллиона человек вынуждены были стать беженцами.

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