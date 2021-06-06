Семьи жертв катастрофы «Боинга» в небе над Донбассом обратились к Путину

Россия 7 лет уходит от признания своей вины в трагедии, которая унесла жизни 298 мирных граждан. На фото: восстановленный, в следственных целях, из обломков каркас сбитого самолета. Авиабаза Гильзе-Рейен, Нидерланды.

Семьи погибших в результате крушения рейса MH17 в небе над Донбассом собрались перед посольством РФ в Гааге и передали письмо президенту Владимиру Путину. Обращение 6 июня опубликовала «Новая газета».

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В письме подчеркивается тот факт, что оно написано по случаю российского национального праздника: на следующей неделе празднуется День России (12 июня). «Гордость за свое наследие, очевидно, должна включать в себя достижения и взлеты. У русского народа их много. Однако гордая нация также должна уметь принимать свои ошибки и падения. И работая над ними, она становится лишь лучше», — заявили авторы обращения.

«К сожалению, мы все еще здесь (у посольства РФ в Нидерландах — Прим. Ред.), для того, чтобы напомнить вам о сбитом рейсе MH17 в июле 2014 года. Это было массовое убийство 298 невинных, беззащитных гражданских лиц, в том числе 80 детей… Наши дети. Наши родители, сестры, братья», — напомнили родственники погибших.

И хотя они подчеркнули, что пока, до окончания суда, не могут напрямую обвинять Россию в преступлении, но уже сейчас можно сказать, что ее руководство семь лет отказывается от «сотрудничества со следственной группой, созданной Советом Безопасности ООН в июле 2014 года и соблюдения резолюции 2166, которая была принята единогласно ».

«Мы обвиняем российское правительство в том, что оно отрицает свою причастность... (…) Ваше отрицание бросает вызов доказанным фактам, и вы это знаете. Мы не можем смириться с вашим отрицанием непоправимых событий того июльского дня. Мы сожалеем о семи годах, что вы отказываетесь признать нашу боль, вместо этого углубляя ее», — заявили родственники погибших.

«В преддверии празднования (…) Дня России, грустно видеть, что вы не чувствуете, что Россия достаточно сильна, чтобы также принять свои „падения“. Печально видеть президента, который не стремится к истинному величию нации, которую он возглавляет», — подчеркнули семьи жертв крушения.

И обратились с прямым призывом к Владимиру Путину: «…Вам было бы легче отклонить наш призыв и выдвинуть собственное обвинение. Но, в конце концов, именно умение справляться со сложностями определяет лидеров. Мы добиваемся прозрачности и подотчетности, которые необходимы для правосудия в отношении 298 жертв рейса MH17. Это, господин президент, совсем не сложно и зависит исключительно от вашего решения».

Письмо подписали представители 25 семей, а также «Рабочая группа по поиску истины в деле MH17».

Пассажирский самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины.

Для уголовного расследования была создана Совместная следственная группа (ССГ).

В июне 2019 года было объявлено, что ССГ установила четырех подозреваемых в причастности к катастрофе: бывший глава сепаратистов т.н. «Донецкой народной республики» Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Всех обвиняют в доставке зенитной установки «Бук» в Украину с территории России. По данным следствия, из «Бука», стоявшего на территории, контролировавшийся сепаратистами «ДНР», и был сбит самолет.

Судебный процесс начался в Нидерландах 9 марта 2020 года.

Москва постоянно отрицала свою причастность к катастрофе, выдвигая при этом многочисленные, противоречащие одна другой, версии.

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