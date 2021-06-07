Более 40 человек погибли при столкновении поездов на юге Пакистана

Не менее 43 человек погибли в результате столкновения поездов на юге Пакистана, десятки получили ранения. О катастрофе стало известно утром в понедельник, 7 июня. Уточненные данные о числе погибших поступили днем. Сотни пассажиров утром еще оставались внутри составов.

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Как уточнили в организации Pakistan Railways, столкновение произошло возле населенного пункта Дахарки, в провинции Синд. Поезд, следовавший из Карачи, сошел с рельсов, поле чего в него врезался другой состав, выехавший из Равалпинди.

В железнодорожной компании отмечают сложность организации спасательных работ. Авария произошла на участке железнодорожного полотна, окруженном сельскохозяйственными угодьями. Спасатели испытывают трудности с установкой оборудования, необходимого для эвакуации поврежденных вагонов. Пакистанский телеканал ARY передавал, что на помощь спасателям были направлены военные.

Как заявил днем глава полиции Дахарки Умар Туфаил, к настоящему времени известно как минимум о 43 погибших.

Shocked by the horrific train accident at Ghotki early this morning leaving 30 passengers dead. Have asked Railway Minister to reach site & ensure medical assistance to injured & support for families of the dead. Ordering comprehensive investigation into railway safety faultlines — Imran Khan (@ImranKhanPTI) June 7, 2021

Железнодорожные аварии в Пакистане не редкость. В октябре 2019 года не менее 75 человек погибли при пожаре, вспыхнувшем в поезде «Карачи — Равалпинди», в 2016 году в столкновении двух пассажирских составов погиб 21 человек.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан поручил провести тщательное расследование причин столкновения поездов возле Дахарки.

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