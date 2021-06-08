Техника глобальной операции против оргпреступности «Троянский щит» — главное

Более 800 человек задержаны в 16 странах мира в ходе беспрецедентной по масштабу и технической изощренности операции против организованной преступности. Изъяты тонны наркотиков, сотни единиц оружия, миллионы наличности, предотвращено около сотни убийств. Глобальная спецоперация стала итогом трех лет внедрения в преступные группировки по всему миру системы зашифрованной связи ANOM. У истоков операции стояли американское ФБР и полиция Австралии. В Евросоюзе операцию по отслеживанию коммуникаций преступников координировало полицейское агентство Европол.

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Во вторник, 8 июня, основные участники беспрецедентной глобальной полицейской операции под кодовым названием Greenlight / Trojan Shield (Зеленый свет / Троянский щит) дали пресс-конференции по итогам трехлетней работы, завершившейся в последние дни. Большая пресс-конференция прошла в Гааге, в штаб-квартире Европола. В ней, помимо руководства полицейского агентства ЕС, приняли участие руководители ФБР, полиции Дании, Швеции и Австралии.

Что рассказали в Европоле

Согласно заявлению Европола, начиная с 2019 года американское Федеральное бюро расследований (ФБР) в тесном сотрудничестве с австралийской полицией проводило операцию по внедрению в сети организованной преступности системы зашифрованной связи ANOM. Подобные системы защищенной коммуникации пользуются большим спросом у преступных группировок. Внедренная ФБР система ANOM получила широкое распространение в почти ста странах мира. В ходе операции на черном рынке удалось распространить почти 12 000 устройств защищенной связи, которыми пользовались члены 300 преступных сообществ. Больше всего аппаратов разошлось в Австралии, Испании, Германии и Нидерландах.

В итоге ФБР и полиции 16 стран удалось в течение полутора лет получить доступ к 27 миллионам сообщений, которыми обменивались злоумышленники, полагавшие, что общаются через защищенную систему связи.

Устройства связи, стоившие на черном рынке порядка 2000 долларов, активировались специальным кодом, который было необходимо получить у одного из пользователей сети ANOM. Таким образом, преступники, передавая друг другу якобы защищенное средство связи, фактически «ставили на прослушку» всю свою группировку.

Собранная таким образом информация позволила «на прошлой неделе провести сотни полицейских операций по всему миру — от Новой Зеландии и Австралии до Европы и США — с впечатляющими результатами», — заявил 8 июня замдиректора Европола Жан-Филипп Лекуф.

В 16 странах было проведено более 700 обысков, задержано более 800 человек, изъято 8 тонн кокаина, 22 тонны каннабиса, 2 тонны синтетических наркотиков, 250 единиц оружия, 55 автомобилей класса «люкс», а также почти $50 млн наличными, а также в криптовалюте.

Выступивший на пресс-конференции Европола по видеосвязи замдиректора ФБР Калвин Шиверс также сообщил, что спецоперация позволила предотвратить более 100 убийств.

От Австралии до севера Европы

В Австралии полиция отчиталась о 224 задержанных, которым предъявлены в общей сложности более 500 обвинений, а также о ликвидации шести подпольных наркотических лабораторий. 35 человек оказались под арестом в Новой Зеландии по обвинениям в наркоторговле и отмывании денег.

Днем во вторник полиция Швеции сообщила о 150 задержанных в рамках операции «Троянский щит» (из них 70 человек были задержаны накануне). Многие из задержанных являются влиятельными фигурами в преступном мире, — сообщила на пресс-конференции Европола глава разведки шведской полиции Линда Стааф.

В Финляндии, как сообщает AFP, полиция заявила о 100 задержаниях в рамках глобальной операции. Изъято полтонны наркотиков, а также обнаружена подпольная мастерская по изготовлению на 3D-принтерах деталей для огнестрельного оружия.

60 человек задержала полиция Германии, в Нидерландах под стражу взяты 49 человек, 9 подозреваемых задержаны в Норвегии, суммирует агентство Reuters сообщения из европейских стран-участниц операции.

Ловушка made in FBI

Залогом успеха операции Greenlight/Trojan Shield, как отметили в Европоле, стала «волатильность» рынка услуг защищенной связи. В полицейском агентстве ЕС напомнили, что в последние годы были ликвидированы несколько подобных платформ.

В июле 2020 года правоохранительные органы Франции, Нидерландов и Великобритании отчитались о ликвидации системы зашифрованной связи EncroChat, которой активно пользовались преступные сети. Взломали сервис киберспециалисты жандармерии Франции, позволив европейским коллегам отслеживать коммуникации злоумышленников.

В 2021 году правоохранители Бельгии, Франции и Нидерландов поставили точку в истории другой системы зашифрованной связи — Sky ECC.

В американском ФБР напомнили, что ставшая для преступников ловушкой платформа связи ANOM была разработана после того, как спецслужбе удалось взломать систему зашифрованной коммуникации Phantom Secure.

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