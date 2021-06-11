Саммит G7 начался в Великобритании по-королевски

Лидеры стран G7 и руководители ЕС в британском Корнуолле, в курортном городе Карбис-Бэй 11 июня 2021.

Восстановление мировой экономики после пандемии, проблема доступа к вакцинам от ковида бедных стран, борьба с потеплением климата, мировые вызовы, связанные с политикой Китая и России. Эти проблемы в пятницу, 11 июня, начали обсуждать на трехдневном саммите лидеры стран «большой семерки». Вечером президенты и премьеры крупнейших промышленно развитых демократий побывали на приеме у британской королевы Елизаветы II.

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В британском Корнуолле, в курортном городе Карбис-Бэй, в пятницу открылся саммит «Большой семерки», семи крупнейших индустриально развитых демократических стран мира. Это первая (почти за два года) личная встреча лидеров G7 после начала пандемии коронавируса и первый саммит после вступления Джозефа Байдена в должность президента США.

Свой первый зарубежный визит Байден начал в Великобритании словами «Америка вернулась», определяющими курс новой администрации США на восстановление тесного взаимодействия с традиционными союзниками и партнерами после четырех лет односторонней политики Дональда Трампа.

В эту пятницу лидеры США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Канады и Японии провели первую рабочую сессию. Она была посвящена вопросам перезапуска экономики.

В финансово-экономической повестке саммита главный вопрос — перестройка мировой налоговой системы для борьбы с фискальным демпингом, налоговыми убежищами и оптимизацией налогов со стороны крупнейших компаний, в первую очередь «цифровых гигантов». Недавно министры финансов G7достигли соглашения о введении глобального минимального налога на прибыль в 15%. Мировая налоговая реформа будет обсуждаться также в июле на саммите «Большой двадцатки» в Венеции.

Лидеры G7 обсуждают проблему доступа бедных стран мира к вакцинам против ковида. Из 2,3 млрд уже сделанных в мире прививок четверть доз пришлась на страны «семерки» (чье население составляет всего 10% от мирового). Беднейшим странам пока досталось лишь 0,3% доз, отмечает AFP.

Великобритания, действующий председатель G7, сообщила, что итогом встречи в Корнуолле должно стать соглашение о выделении нуждающимся странам «как минимум одного миллиарда доз» вакцин против коронавируса с тем, чтобы «положить конец пандемии в 2022 году».

Перед саммитом G7 президент Байден пообещал, что США предоставят 500 миллионов доз вакцин нуждающимся странам. Обещание Великобритании — 100 млн доз. Основная часть доз может быть распределена через глобальный механизм COVAX, который под эгидой ВОЗ должен обеспечить равноправный доступ стран к вакцинам.

Накануне саммита президент Франции Эмманюэль Макрон предупреждал, что мир ждет от G7 и развитых стран не общих обещаний о предоставлении «миллиардов доз», а точных сроков, графиков и объемов поставок. Макрон выступил с инициативой «вакцинной помощи» странам Африки, предложив G7 обеспечить вакцинацию 40% населения континента до конца этого года и 60% — к марту 2022 г.

Французский президент также предложил фармацевтическим гигантам, производителям вакцин, поучаствовать в глобальном механизме солидарности, безвозмездно передав 10% выпускаемых объемов нуждающимся регионам мира.

Президенты Франции и США Эмманюэль Макрон и Джозеф Байден, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите G7 11 июня 2021. AP - Leon Neal

В Корнуолле обсуждается и весьма сложный и спорный вопрос отмены (или временной приостановки действия) патентов на вакцины против COVID-19.

Вопросы международной политики, связанные в том числе с вызовами со стороны Китая и России, обсуждаются на саммите G7 в субботу, 12 июня.

В воскресенье в программе дискуссий — борьба с глобальным потеплением климата и сокращение выбросов парниковых газов после возвращения США в Парижское соглашение по климату.

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