Трамп попросил Байдена передать «самые теплые пожелания» Путину

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Проигравший выборы Дональд Трамп продолжает намекать на то, что возраст мешает Джо Байдену полноценно исполнять обязанности президента.
Проигравший выборы Дональд Трамп продолжает намекать на то, что возраст мешает Джо Байдену полноценно исполнять обязанности президента. MANDEL NGAN AFP/File
RFI
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Экс-президент США Дональд Трамп сделал заявление по поводу предстоящей встречи нынешнего главы Белого дома Джозефа Байдена и президента РФ Владимира Путина. Трамп пожелал Байдену «не уснуть» на встрече и попросил передать привет обитателю Кремля.

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«Удачи Байдену в общении с президентом Путиным — не засыпай во время встречи и передай ему, пожалуйста, мои самые теплые пожелания!», — говорится в заявлении Трампа для прессы, которое цитирует издание The New York Post.

Бывший глава американского государства также вспомнил о своей встрече с Путиным в Хельсинки в 2018 году, назвав ее «великолепной и очень продуктивной», пишет Meduza.

Трамп заявил, что Соединенные Штаты якобы много выиграли от той встречи, «в том числе уважение президента Путина и России».

The New York Post напоминает о том, что в ходе предвыборной кампании Трамп уже называл Байдена «Сонным Джо» и заявлял о том, что у его противника — возрастное расстройство мозга.

Трампу сейчас 74 года, Байдену — 78.

Самого Трампа в ходе его президентства обвиняли в том, что вмешательство России помогло ему избраться на пост президента в 2016 году.

Встреча президента США Джозефа Байдена с президентом России Владимиром Путиным должна пройти 16 июня в Женеве.

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