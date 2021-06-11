Трамп попросил Байдена передать «самые теплые пожелания» Путину

Проигравший выборы Дональд Трамп продолжает намекать на то, что возраст мешает Джо Байдену полноценно исполнять обязанности президента.

Экс-президент США Дональд Трамп сделал заявление по поводу предстоящей встречи нынешнего главы Белого дома Джозефа Байдена и президента РФ Владимира Путина. Трамп пожелал Байдену «не уснуть» на встрече и попросил передать привет обитателю Кремля.

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«Удачи Байдену в общении с президентом Путиным — не засыпай во время встречи и передай ему, пожалуйста, мои самые теплые пожелания!», — говорится в заявлении Трампа для прессы, которое цитирует издание The New York Post.

Бывший глава американского государства также вспомнил о своей встрече с Путиным в Хельсинки в 2018 году, назвав ее «великолепной и очень продуктивной», пишет Meduza.

Трамп заявил, что Соединенные Штаты якобы много выиграли от той встречи, «в том числе уважение президента Путина и России».

The New York Post напоминает о том, что в ходе предвыборной кампании Трамп уже называл Байдена «Сонным Джо» и заявлял о том, что у его противника — возрастное расстройство мозга.

Трампу сейчас 74 года, Байдену — 78.

Самого Трампа в ходе его президентства обвиняли в том, что вмешательство России помогло ему избраться на пост президента в 2016 году.

Встреча президента США Джозефа Байдена с президентом России Владимиром Путиным должна пройти 16 июня в Женеве.

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