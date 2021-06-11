Трамп попросил Байдена передать «самые теплые пожелания» Путину
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Экс-президент США Дональд Трамп сделал заявление по поводу предстоящей встречи нынешнего главы Белого дома Джозефа Байдена и президента РФ Владимира Путина. Трамп пожелал Байдену «не уснуть» на встрече и попросил передать привет обитателю Кремля.
«Удачи Байдену в общении с президентом Путиным — не засыпай во время встречи и передай ему, пожалуйста, мои самые теплые пожелания!», — говорится в заявлении Трампа для прессы, которое цитирует издание The New York Post.
Бывший глава американского государства также вспомнил о своей встрече с Путиным в Хельсинки в 2018 году, назвав ее «великолепной и очень продуктивной», пишет Meduza.
Трамп заявил, что Соединенные Штаты якобы много выиграли от той встречи, «в том числе уважение президента Путина и России».
The New York Post напоминает о том, что в ходе предвыборной кампании Трамп уже называл Байдена «Сонным Джо» и заявлял о том, что у его противника — возрастное расстройство мозга.
Трампу сейчас 74 года, Байдену — 78.
Самого Трампа в ходе его президентства обвиняли в том, что вмешательство России помогло ему избраться на пост президента в 2016 году.
Встреча президента США Джозефа Байдена с президентом России Владимиром Путиным должна пройти 16 июня в Женеве.
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