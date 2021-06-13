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Активисты попрощались с лидерами G7 мыльными пузырями «обещаний»

Акция в Корнуолле, Сейт-Айвс, 13 июня 2021. AP - Jon Super

RFI 3 мин

Саммиты «Большой семерки» традиционно сопровождаются акциями антиглобалистов и защитников природы. Встреча G7 в Корнуолле не стала исключением. Одна из таких протестно-сатирических акций прошла в последний день встречи 13 июня на пляже городка Сейт-Айвс. Активисты в масках лидеров «семерки» провели «водную» акцию под названием «Обещания», одарив зрителей мыльными пузырями.