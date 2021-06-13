Страны G7 на саммите согласовали позиции по климату, вакцинам, России, Беларуси и Китаю

Страны «Большой семерки» пообещали предоставить нуждающимся странам более миллиарда доз вакцин против ковида до конца 2022 года. В борьбе с глобальным потеплением климата государства G7 намерены вдвое сократить свои выбросы парниковых газов до конца десятилетия. В итоговой декларации саммита содержится призыв к России «прекратить дестабилизирующее поведение и злонамеренные действия», а также подтверждены позиции G7 по ситуации в Беларуси и конфликту в Украине. Трехдневный саммит лидеров ведущих промышленно развитых демократий завершился в воскресенье, 13 июня, британском Корнуолле, в курортном городе Карбис-Бэй.

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Вакцины: 2 миллиарда доз

В итоговой декларации встречи G7 содержится обещание предоставить бедным странам более 1 миллиарда доз вакцин против ковида до конца 2022 года.

Лидеры «Большой семерки» подтвердили свою поддержку международной инициативы ACT-A и системы COVAX, которая закупает и финансирует вакцины для развивающихся стран. Страны G7 напомнили, что с начала пандемии выделили на эти программы 8,6 миллиардов долларов (из них почти $2 млрд были добавлены в феврале этого года). Данная сумма эквивалентна стоимости миллиарда доз вакцин, отмечается в итоговых документах саммита. Таким образом, вместе с новыми обязательствами по передаче препаратов от ковида G7 предоставит нуждающимся странам в общей сложности 2 миллиарда доз.

В решениях саммита также указано: «Признавая острую необходимость ускорить доставку доз, мы обязуемся поделиться не менее чем 870 миллионами доз непосредственно до следующего года. Мы (…) постараемся поставить как минимум половину из них до конца 2021 года, в первую очередь через COVAX для наиболее нуждающихся».

Климат

Страны «семерки» подтвердили приверженность целям, предусмотренным Парижским соглашением по климату, в которое вернулись США при новом президенте Джозефе Байдене. Эти цели — ограничение глобального потепления 1,5°C по сравнению с доиндустриальной эпохой, а также достижение «углеродной нейтральности» (нулевого баланса выбросов) не позднее 2050 года.

«Большая семерка» взяла на себя обязательства по увеличению целевых показателей сокращения парниковых выбросов до 2030 года. Ведущие державы, таким образом, рассчитывают до конца десятилетия в ДВА раза сократить свои выбросы: «примерно вдвое — по сравнению с 2010 годом, или более чем вполовину — по сравнению с 2005 годом», отмечается в итоговом документе.

Россия и ее «злонамеренные действия»

Страны G7 подтвердили готовность сотрудничать с Россией в рамках, ограниченных прагматическими соображениями и собственными интересами. Кремлю напомнили о его «дестабилизирующем поведении», вмешательстве в выборы, кибератаках, «систематических репрессиях» российского гражданского общества и СМИ, а также о попытке отравления Алексея Навального запрещенным боевым химическим веществом.

«Мы подтверждаем нашу заинтересованность в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией и продолжим взаимодействовать в областях, представляющих взаимный интерес. Мы подтверждаем наш призыв к России прекратить дестабилизирующее поведение и злонамеренные действия, в том числе вмешательство в демократические системы других стран, а также (подтверждаем призыв) выполнять взятые ею на себя международные обязательства и обязательства в области прав человека. В частности, мы призываем Россию срочно расследовать и достоверно объяснить применение химического оружия на ее территории; положить конец систематическим репрессиям против независимого гражданского общества и СМИ, а также выявить, пресечь и привлечь к ответственности тех, кто, находясь в пределах ее границ, проводит атаки с использованием программ-вымогателей, совершает злоупотребления с криптовалютой для отмывания полученного выкупа и другие киберпреступления».

Беларусь

Страны «семерки» подтвердили «глубокую обеспокоенность» ситуацией в Беларуси, где режим «продолжает посягательства на права человека, основные свободы», а также на международное право (как в случае с принудительной посадкой самолета Ryanair и арестом Романа Протасевича и Софьи Сапеги).

G7 обещает продолжить совместную работу для «привлечения к ответственности виновных» в указанных нарушениях — в том числе путем введения санкций. Ведущие демократии «продолжат поддерживать гражданское общество, независимые СМИ и права человека в Беларуси».

Александра Лукашенко G7 призывает «изменить курс» политики, «вступить в конструктивный диалог со всеми слоями общества и провести новые свободные и справедливые выборы».

Украина

В разделе итоговой декларации, посвященном Украине, G7 «подтверждает поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах».

России же страны «семерки» напоминают, что она «является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником» в его урегулировании. Москву призывают «снизить напряженность и действовать в соответствии со ее международными обязательствами», а также вывести «войска и технику», находящиеся на восточной границе Украины и на Крымском полуострове.

Россию и «поддерживаемые ею вооруженные формирования» сепаратистов G7 призывает к «конструктивному взаимодействию» и подтверждению готовности соблюдать перемирие.

Китаю напомнили о Синьцзяне и Гонконге

Параграф о Китае и проблемах «мировой экономической конкуренции» в выводах саммита G7 подтверждает «коллективный подход» ведущих демократий к противодействию «нерыночной политике и практике, которые подрывают справедливое и прозрачное функционирование мировой экономики».

«Семерка» намерена активно сотрудничать с КНР там, где имеется «обоюдный интерес к общим глобальным проблемам» — в частности, по климату и вопросам сохранения биоразнообразия.

Вместе с тем, G7 напоминает Китаю о необходимости «соблюдать права человека и основные свободы» — в особенности, в отношении населения Синьцзяна, а также Гонконга с «его высокой степенью автономии», закрепленных в основополагающих документах этого специального административного района (Совместной китайско-британской декларации и Основном законе Гонконга).

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