Борьба с потеплением: на саммите НАТО решили получше сдерживать Китай и Россию

В Брюсселе 14 июня прошел саммит НАТО. Основные вопросы, которые обсуждают лидеры тридцати стран альянса — единая и более жесткая позиция в отношении России и Китая, а также взаимоотношения между странами, входящими в НАТО (президента Франции, в связи с этим волнуют, прежде всего взаимоотношения с Турцией). Кроме того, подтвердили намерение принять в свой состав Украину и Грузию.

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НАТО, Россия, Беларусь и Китай

«Мы отправим важное сообщение Москве: мы остаемся едиными, и Россия не сможет нас разъединить», — заявил перед началом саммита генсек НАТО Йенс Столтенберг, которого цитирует AFP. Он также подчеркнул, что решительную позицию альянс намерен занять и в вопросе отношений с Пекином: «С Китаем не будет новой холодной войны. Но мы должны противостоять вызовам в отношении нашей безопасности, которые он ставит».

6 июня Столтенберг заявил в интервью Die Welt: «Мы отмечаем, что Россия и Китай в последнее время все более активно сотрудничают, как в политическом, так и в военном отношении». Он отметил, что Пекин и Москва все чаще координируют свои действия в международных организациях (например, в ООН), а кроме того, «проводят совместные маневры», «интенсивно делятся опытом в оружейной сфере и в вопросах контроля Интернета».

Кроме того, глава альянса заявил, что в НАТО «критически относятся к тесному сотрудничеству между Россией и Беларусью». «НАТО сделало из этого выводы», — заверил он: «Мы бдительны, и мы очень внимательно следим за тем, что происходит в Беларуси. Мы, конечно, готовы серьезно защищаться и защищать любого союзника от любой угрозы, исходящей от Минска и Москвы».

Глава НАТО напомнил, что «страны НАТО Литва, Латвия и Польша имеют общую границу с Беларусью», и натовская «бдительность» объясняется прежде всего тем, что ранее Россия уже «серьезно нарушила территориальную целостность таких государств как Украина, Грузия и Молдавия».

Столтенберг анонсировал, что ситуация в Беларуси, безусловно, будет обсуждаться на брюссельском саммите. Отметив, что соглашения о партнерстве с Беларусью в последнее время значительно сократились и будут продолжать пересматриваться.

В то же время генсек подчеркнул, что диалог с Москвой нужно поддерживать — для того, чтобы избежать худшего: «Альянс использует двухсторонний подход к России: сдерживание и диалог. (…) Именно в трудные времена мы должны поддерживать разговор с нашим соседом Россией о контроле над оружием и других военных и политических проблемах. Если мы не будем говорить друг с другом, мы не сможем ни урегулировать наши споры, ни улучшить взаимопонимание».

Президент США Джо Байден тоже придерживается принципа «жесткости и диалога» в отношениях с Москвой и Пекином.

Эта позиция отражена и в коммюнике по итогам саммита.

В нем также выражена обеспокоенность усилением военного присутствия России и ее «провокационной деятельностью, особенно вблизи границ НАТО». А Китай назван «системной угрозой».

Кроме того, как сообщает «Коммерсант», страны альянса подтвердили решение (в перспективе) принять в НАТО Украину и Грузию.

Другие вызовы

Некоторые главы стран НАТО отнеслись к обозначению России и Китая как основных вызовов альянса скептически, отмечает France Presse. «Основной вопрос НАТО — безопасность евроатлантического пространства. Сейчас не время для разбавления усилий», — заявил президент Франции, который настаивает на том, что Североатлантический альянс и Россия должны искать пути к деэскалации. А главными проблемами Макрон считает контроль за вооружениями (призывая сделать Европу «не объектом, а субъектом» переговоров, которые ведут Вашингтон и Москва), а также взаимоотношения между партнерами по НАТО и «переквалификацию общих ценностей и концепции» альянса.

В первую очередь, президент Франции желает повлиять на Турцию — с которой у Парижа в последние пару лет очень напряженные отношения. Напомним, именно не согласованное с другими странами альянса (кроме, как с США) решение Анкары отправить войска на север Сирии осенью 2019 года спровоцировало ставшее уже знаменитым макроновское изречение о «смерти мозга НАТО».

То заявление вызвало критику со стороны лидеров других стран альянса (включая канцлера Меркель), а Эрдоган и вовсе заявил в ответ о «смерти мозга Макрона».

Тем не менее, президент Франции еще несколько раз повторил, что не отказывается от своих слов, и прошлый, юбилейный, саммит НАТО (организации исполнилось 70 лет), проводившийся в Лондоне в декабре 2019-го, прошел «под знаком» того заявления Макрона, отмечает Le Monde.

Сегодня в Брюсселе Макрон и Эрдоган впервые со времени начала турецко-французского дипломатического конфликта провели двустороннюю встречу. Поможет ли встреча сгладить острые углы? Не факт, тем более, что за несколько дней до ее проведения Эрдоган объявил, что сразу после саммита отправится в Нагорный Карабах.

Сегодня же с президентом Турции встречается президент США, который, как надеются в Париже и других европейских столицах, должен призвать Эрдогана к большей солидарности с другими членами военного союза. «Участники альянса должны больше консультироваться друг с другом и больше вкладывать в его работу», — заявил Йенс Столтенберг.

Тем не менее, несмотря на все разногласия, нынешний саммит прошел в «более конструктивном» ключе, чем два предыдущих (в 2018-м и в 2019-м). В 2018-м в Брюсселе был «ужасный саммит», заявил Le Monde один из участников: Дональд Трамп тогда жестко требовал от европейских союзников больше тратить на финансирование НАТО и угрожал значительным сокращением финансирования со стороны США. А в 2020-м появились утечки о том, что Трамп всерьез намерен вывести Соединенные Штаты из альянса в случае своего переизбрания.

Но переизбрания не случилось, и сегодняшний саммит прошел под знаком «America is back» — а значит, возвращения в «доброе прошлое» для европейских союзников. Байден встретился с генеральным секретарем Столтенбергом и подчеркнул приверженность США статье 5 устава альянса, в которой говорится, что нападение на одного члена является нападением на всех и должно быть встречено коллективным ответом. «Статью 5 мы принимаем как священное обязательство», — сказал Байден. «Я хочу, чтобы НАТО знало, что Америка здесь», — цитирует слова главы Белого дома агентство AP.

«Это не означает, что президент Байден игнорирует некоторые разногласия с европейцами по поводу его готовности проявить решительность в отношении Москвы и побудить своих союзников (серьезнее отнестись) к военным, технологическим и политическим угрозам со стороны Китая», — заявил газете Le Monde американский «дипломатический источник».

Ну, а начал свой день Байден со встречи с лидерами стран Балтии, а также отдельных встреч с лидерами Польши и Румынии, чтобы обсудить угрозу, исходящую от России, и недавнее воздушное пиратство в Беларуси, сообщили в Белом доме.

Будущее альянса

Помимо символического возвращения в «доброе прошлое» (где США берет на себя основную нагрузку по содержанию альянса — не отказываясь при этом от требований того, чтобы европейцы приложили чуть больше усилий), лидеры НАТО обсудили будущее этой организации, приняв повестку «НАТО-2030». Пересмотр давно назрел: в последний раз альянс принимал стратегическую концепцию в 2010 году, отмечает AFP.

Новая повестка учитывает новые вызовы — в частности, в космосе и киберпространстве, а также новый уровень террористической угрозы и «все большее распространение ядерного оружия».

В финальном коммюнике говорится о том, что члены НАТО обязуются дать координированный ответ на любую атаку «в космосе и из космоса».

Reuters в связи с этим напоминает о том, что в 2019 году альянс принял новую космическую политику, которая делает космическое пространство таким же, как воздушное, сухопутное, морское и киберпространство, объясняя необходимость адаптации к ситуации, вызванной разработкой Россией и Китаем инструментов, которые могут, например, вызвать сбои в работе спутников.

Кроме того, в финальном коммюнике по итогам нынешнего саммита угрозой для членов альянса названы климатические изменения. В связи с этим лидеры НАТО обязались предпринять усилия для борьбы с глобальным потеплением, сообщает Reuters.

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