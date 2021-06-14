В Бирме открылся первый судебный процесс над Аун Сан Су Чжи

В Бирме в понедельник, 14 июня, начался первый процесс над бывшим руководителем страны и Нобелевским лауреатом Аун Сан Су Чжи, арестованной военными в ходе государственного переворота четыре с половиной месяца назад. Ее обвиняют в нарушении санитарных предписаний и закона об экспорте и импорте технического оборудования.

Реклама Читать далее

75-летняя Аун Сан Су Чжи, лауреат Нобелевской премии мира, была задержана 1 февраля, когда в Бирме (Мьянме) начались протесты против госпереворота. Военное командование объявило чрезвычайное положение сроком на год и сообщило о переходе всей полноты государственной власти в руки главнокомандующего вооруженными силами Мин Аун Хлаина. Свои действия военные объяснили необходимостью сохранения «стабильности» в стране после парламентских выборов 2020 года, победу на которых одержали представители партии «Национальная лига за демократию» Аун Сан Су Чжи. Военные отказались признавать результаты голосования и обвинили избирком и правительство в фальсификациях.

Как сообщает один из адвокатов Аун Сан Су Чжи, 14 июня будут заслушаны лишь свидетели обвинения, сама политический лидер выступать не будет. За все время после задержания ей лишь дважды удалось встретиться с адвокатами, причем каждое свидание длилось не более получаса.

В правозащитной ассоциации «Alternative ASEAN» отмечают, что военная хунта намерена отправить Аун Сан Су Чжи в тюрьму до конца ее дней, а процесс называют спектаклем. Аун Сан Су Чжи уже провела 15 лет под домашним арестом в предыдущие периоды военной диктатуры.

Помимо несоблюдения санитарных ограничений в контексте пандемии и незаконного ввоза в страну раций, Аун Сан Су Чжи обвиняют в подстрекательстве к беспорядкам и нарушении закона о гостайне еще в колониальный период. О том, когда начнутся слушания в связи с этими двумя обвинениями, пока неизвестно.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться